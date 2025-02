Juve, la nuova lista Uefa per la Champions League: escluso un nuovo acquisto

A poche ore dalla dead-line del 6 febbraio, la Juve ha presentato ufficialmente la lista UEFA per la seconda fase della Champions League . Presente il neo acquisto Kolo Muani , reduce da tre gol nelle prime due apparizioni in bianconero, al pari di Renato Veiga e Kelly . Escluso, invece, il giovane terzino Alberto Costa .

La lista Uefa della Juve: c'è Kolo Muani, fuori Alberto Costa

È ufficiale la lista UEFA della Juventus per la fase ad eliminazione diretta della Champions League, che vedrà la squadra di Thiago Motta impegnata l'11 e il 19 febbraio contro il Psv Eindhoven, in occasione del doppio confronto che vale i playoff della massima competizione continentale. Chi avrà la meglio, potrà pescare una tra Arsenal e Inter nel tabellone tennistico disegnato dal sorteggio di Nyon. Inseriti in lista anche gli infortunati Bremer e Cabal.

Qui di seguito la lista Uefa presentata dalla Juve in vista dei playoff di Champions League:

LISTA A

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

11 Gonzalez

12 Veiga

14 Milik

15 Kalulu

16 McKennie

17 Adzic

19 Thuram

20 Kolo Muani

22 Weah

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

32 Cabal

LISTA B

10 Yildiz

36 Anghelè

37 Savona

38 Daffara

40 Rouhi

51 Mbangula