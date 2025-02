Dove vedere Manchester City-Real Madrid in tv? Prime o Sky, orario

Manchester City-Real Madrid è uno dei big match dei playoff di Champions League , che prendono il via oggi, martedì 11 febbraio con le gare di andata. Chi vince affronterà una tra Bayer Leverkusen e Atletico Madrid agli ottavi di finale. L'accoppiamento sarà stabilito mediante sorteggio. Nella fase campionato il Manchester City è arrivato ventiduesimo, a quota 11 punti, mentre il Real Madrid ha chiuso undicesimo a quota 15. La gara di ritorno è in programma mercoledì 19 febbraio al Santiago Bernabeu con calcio d'inizio alle 21.

Manchester City-Real Madrid, l'orario

Manchester City-Real Madrid andrà in scena oggi, martedì 11 febbraio, alle ore 21 all'Etihad Stadium.

Dove vedere Manchester City-Real Madrid in diretta tv

Manchester City-Real Madrid sarà trasmessa in diretta in esclusiva per gli abbonati a Sky su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253) e per gli abbonati a NOW. È possibile raggiungere i canali Sky anche attraverso l'apposito menù della Home di SkyQ. NOW è fruibile scaricando sulle moderne smart tv l'omonima applicazione, previo login.

Dove vedere Manchester City-Real Madrid in streaming

Manchester City-Real Madrid sarà visibile live in streaming su NOW e Sky Go. Le omonine applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions League anche in diretta testuale su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.