Dove vedere Feyenoord-Milan in tv? Prime o Sky, orario

Il Milan di Sergio Conceicao approda a Rotterdam per il primo round del doppio confronto con il Feyenoord, con l'obiettivo di centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Olandesi reduci dall'inaspettato cambio di guida tecnica, arrivato a circa 48 ore dalla sfida playoff, e con l'infermeria piena, come confermano le pesanti assenze di Bijlow, Trauner e Facundo Gonzalez. I rossoneri, dal canto loro, vogliono dare continuità alla vittoria di Empoli e riscattare la prestazione di Zagabria. Partita speciale per Santiago Gimenez, che ritrova subito la sua ex squadra.