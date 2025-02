Manchester City-Real Madrid, un inno al gioco del calcio

Puoi essere un tifoso di Carletto o un tifoso di Pep, puoi schierarti con chi ha una cura particolare per il gioco ( Guardiola ) o per i giocatori ( Ancelotti ), ma quando quei due si incontrano puoi stare solo dalla parte del calcio perché le loro squadre trasmettono emozioni e spettacolo come nessun’altra al mondo . E poi l’aria della Champions le stimola, questa è casa loro, come dice anche la recente tradizione: chi elimina l’altra poi si porta a casa la Coppa.

Manchester City-Real Madrid è stato un inno al gioco del calcio. Occasioni da una parte e dall’altra, giocate da leccarsi i baffi, uscite dal basso e lanci in profondità, rendimenti altissimi di Gvardiol (spaventoso), Haaland (doppietta), Camavinga, Valverde, Bellingham (nel secondo tempo) e infine di Brahim Diaz (dieci minuti in campo, un gol). Di conseguenza, anche diversi errori, ma tutti in zona-gol. Troppi quelli del Real che infatti è arrivato all’intervallo sotto di una rete perché la differenza in quei 45' l’ha fatta Haaland e non Mbappé. Il gigante di Norvegia ha segnato, lo sgusciante di Francia ha sbagliato non una ma due volte davanti a Ederson. Mbappé segnerà il gol dell’uno a uno nel secondo tempo e Haaland il due a uno su rigore: una partita come questa non poteva che portare le firme di quei due fenomeni.

Guardiola, che ama stupire forse perfino più di vincere, si era presentato con cinque difensori centrali, i quattro dell’ultima linea più Stones. Forse voleva fare invidia al suo collega che in difesa era costretto a rinunciare a tre titolari su quattro, ma il risultato non è stato quello che Pep si aspettava, la difesa inglese ha barcollato troppe volte. Il City ha tenuto palla, come accade sempre, il Real Madrid ha verticalizzato di più e se stava per perdere il primo round era in buona parte colpa sua.

Oltre le tre reti si sono contati diciannove tiri del Real e dieci del City, dieci palle-gol dei madridisti, cinque (e due gol) del Manchester, Ederson ha fatto il fenomeno fino al rinvio sbagliato che ha portato sul due a due il Real. Che fino a dieci minuti dalla fine era in svantaggio e viene da sorridere pensando a quanto è bello, illogico e ingannevole questo gioco. Poi però il City ha peccato di guardiolismo mentre il Real è diventato ancor più ancelottista. Il 2-2 è arrivato per un errore di Ederson, il 3-2 perché il City aveva ancora la difesa alta, altissima, proprio quando Carletto aveva fatto un cambio che sembrava di protezione del pareggio, aveva tolto Mbappé e messo Fran Garcia, spostando così Vinicius come unica punta per l’ultimo scatto e Bellingham alle sue spalle. Scatto di Vinicius, pallonetto su Ederson e Bellingham, arrivando da dietro, ha accompagnato la palla in porta. In pieno recupero ma con pieno merito.

È un peccato che una delle due debba uscire così presto dalla Champions ma, come qualche volta si dice quando due fidanzati si lasciano senza rancore, meglio averti incontrato che non averti mai conosciuto. È così per noi, meglio vederle subito una contro l’altra che non vederle mai.