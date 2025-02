Feyenoord-Milan diretta playoff Champions League: gol di Paixao

ROTTERDAM (OLANDA) - Un gol di un incontenibile Paixao , il migliore in campo, su papera di Maignan nei primissimi minuti di partita basta al Feyenoord per battere il Milan al De Kuip: finisce 1-0 , gap ridotto che gli olandesi proveranno a sfruttare e difendere al ritorno (18 febbraio) a San Siro. L'esperimento a quattro punte (Pulisic, Joao Felix, Leao e Gimenez) di Conceicao è fallito, almeno questa sera. L'attacco rossonero non sfonda, soprattutto nel primo tempo: Leao prova qualche strappo ma niente di più, Pulisic è poco brillante mentre Joao Felix è spesso nervoso e non ispirato. L'ex Gimenez, invece, uscito tra gli applausi del suo vecchio pubblico, non riesce mai a rendersi pericoloso. La svista tecnica di Maignan alla fine risulta decisiva per la sconfitta e complica i piani del Milan in vista del ritorno. Segui tutti gli aggiornamenti e la diretta del match .

23:01

90'+7' - Finisce qui, Feyenoord-Milan 1-0

Triplice fischio, una papera di Maignan condanna il Milan al De Kuip. Vince 1-0 il Feyenoord grazie al gol di Paixao. TABELLINO FINALE

22:54

90' - Concessi sei minuti di recupero

Si giocherà ancora per sei minuti, recupero lungo.

22:52

88' - Fiammata di Joao Felix

Spunto di Joao Felix che si crea lo spazio per il tiro, ma Wellenreuther è reattivo e blocca.

22:47

83' - Gimenez esce tra gli applausi del pubblico

Il Milan preme, Conceicao si gioca le ultime carte: fuori Gimenez, che esce tra gli applausi dei suoi ex tifosi, dentro Abraham. Spazio anche a Camarda per Leao.

22:43

79' - Timber ko, doppia mossa del Feyenoord

Timber si arrende per un problema al ginocchio, lascia il campo a Osman. Nel Feyenoord entra anche Mitchell per Read. CALENDARIO CHAMPIONS

22:36

72' - Paixao, che giocata! Brivido Milan

Che giocatore Paixao! Ruba palla a Walker e scappa via, poi uno sguardo alla porta di Maignan prima di provare da centrocampo l'eurogol: la mira è sballata, ma solo applausi per lui.

22:34

70' - Sostituzione nel Feyenoord. Reijnders pericoloso

Esce con un'ovazione Smal, al suo posto Hugo Bueno. Subito dopo, destro al volo di Reijnders che passa di poco sopra la traversa.

22:30

66' - Mancano le occasioni

In questo secondo tempo per ora scarseggiano le occasioni, forse complici la stanchezza e un campo che diventa col passare dei minuti sempre più pesante a causa della pioggia: non è semplice fraseggiare palla a terra.

22:24

60' - Doppio cambio nel Milan

Prime mosse di Conceicao per provare a dare una svolta alla gara: entrano Tomori e Chukwueze per Thiaw e Pulisic. MATCH LIVE

22:17

53' - Carranza spaventa il Milan

Paixao è incontenibile, fa quello che vuole sulla sinistra. L'azione prosegue, imbucata per Carranza che strozza il tiro sull'esterno della rete.

22:15

51' - Primo giallo della gara

Placcaggio di Thiaw su Paixao, che con un dribbling aveva saltato di netto il difensore rossonero: cartellino giallo.

22:10

46' - Feyenoord-Milan, inizia il secondo tempo

Si riparte con un cambio nel Feyenoord: entra Carranza per Ueda.

21:52

45'+4' - Finisce il primo tempo di Feyenoord-Milan

Dopo quattro di recupero finisce un primo tempo molto intenso. Milan sotto, per ora decide un gol di Paixao. STATISTICHE FEYENOORD-MILAN

21:43

40' - Cosa ha sbagliato Leao

Leao si invola in contropiede verso la porta ma perde il tempo della conclusione davanti a Wellenreuther e si fa togliere il pallone sul più bello. Poi frana sul portiere: gioco fermato.

21:40

37' - Traversa del Feyenoord!

Paixao scatenato, ancora lui si rende pericoloso partendo da sinistra e accentrandosi: il destro a giro si stampa sulla traversa.

21:35

32' - Numero di Joao Felix

Spunto di Leao che finisce a terra in area: non c'è niente. L'azione prosegue e Joao Felix si inventa una magia con tiro, parato da Wellenreuther. Dalla parte opposta il De Kuip grida ancora sulla caduta in area rossonera di Paixao, anche qui niente rigore.

21:29

26' - Male Leao, si scalda Chukwueze

Conceicao è scontento della prova sin qui di Leao e ha mandato a scaldare Chukwueze. Spento anche Gimenez che non si è ancora reso pericoloso e ha toccato pochissimi palloni.

21:22

19' - Il Feyenoord chiede un rigore

Cross forte in area di Paixao che Thiaw respinge colpendo il braccio di Fofana: il De Kuip chiede a gran voce il rigore, per arbitro e Var però non c'è nulla, braccio attaccato. CALENDARIO CHAMPIONS

21:19

16' - Debole conclusione di Joao Felix

Prova ad accendersi Joao Felix ma la conclusione è centrale e debole. Ancora sotto ritmo il Milan.

21:13

10' - Grande avvio del Feyenoord, Milan in confusione

Il De Kuip è una bolgia per il grande avvio del Feyenoord, che continua a martellare il Milan. La squadra di Conceicao sembra aver subìto il colpo dell'1-0 e appare in confusione.

21:06

3' - GOL DI PAIXAO, ERRORE DI MAIGNAN: FEYENOORD-MILAN 1-0

Il primo tentativo della partita è di Reijnders, ma il tiro è centrale. Sulla ripartenza il pallone arriva a Paixao, la conclusione rasoterra inganna Maignan e finisce incredibilmente in porta. Errore del portiere rossonero che si allunga in tuffo ma manca la presa, forse complice il terreno scivoloso.

21:03

1' - Inizia Feyenoord-Milan!

Finita l'attesa, inizia Feyenoord-Milan sotto la pioggia, primo pallone giocato dagli olandesi. TABELLINO LIVE

20:58

Atmosfera bollente

Tra poco si parte, il De Kuip è bollente: atmosfera da grande notte di Champions.

20:42

Diluvio su Feyenoord-Milan

Intanto squadre in campo per il riscaldamento sotto il diluvio, che si sta abbattendo sul prato dove Feyenoord e Milan tra pochi minuti giocheranno.

20:27

Ibrahimovic: "Joao Felix non toglie responsabilità a Leao"

Ibrahimovic a Prime: "4-2 fantasia? Si, oggi è così. Tutti attaccano, tutti difendono, tutti si devono prendere le loro responsabilità. Oggi giochiamo così. Il mercato? Non eravamo soddisfatti e abbiamo cambiato. Adesso siamo fiduciosi e portiamo avanti quello che deve fare il Milan. Ognuno ha le sue responsabilità. Ovvio che si parla tanto di Leao perché è uno dei giocatori più forti del mondo. Joao Felix non è venuto per togliere responsabilità a Leao, anche lui ha le sue. Abbiamo più giocatori con questo tipo di responsabilità, che devono portre risultati. Sono ruoli diversi, giocatori totalmente diversi".

20:16

Tabù olandese per il Milan

Il Milan non è riuscito a vincere nessuna delle ultime quattro partite nelle principali competizioni europee contro squadre olandesi (3N, 1P) dopo la vittoria per 3-1 contro l'SC Heerenveen in Coppa UEFA nell'ottobre 2008. Invece, il Feyenoord ha perso solo una delle 11 partite casalinghe nelle principali competizioni europee contro squadre italiane (6V, 4N), una sconfitta per 1-2 contro la Roma nel febbraio 2015 nei sedicesimi di finale di UEFA Europa League.

20:01

Le formazioni ufficiali di Feyenoord-Milan

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Timber; Moussa, Ueda, Paixao. Allenatore: Bosschaart.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. Allenatore: Conceicao.

19:55

Paixao spina per il Milan: meglio solo De Ketelaere

Solo Charles De Ketelaere (5) dell'Atalanta ha registrato più assist durante la fase a gironi di questa Champions League rispetto a Igor Paixao (4) del Feyenoord. In totale, il brasiliano ha partecipato a cinque gol in questa stagione.

19:45

Milan, Gimenez sfida il suo passato

Santiago Gimenez è il giocatore con il miglior rapporto minuti-gol nella Champions League di questa stagione (minimo quattro gol), con una media di uno ogni 59 minuti (cinque gol in cinque presenze). Questa sera sfida il suo recentissimo passato: in tre anni con il Feyenoord ha collezionato 105 gare, 65 gol e 14 assist.

19:40

I numeri di Feyenoord-Milan

Questo sarà solo il terzo incontro tra Feyenoord e Milan in competizioni europee. Le due squadre hanno vinto una partita a testa nel doppio scontro degli ottavi di finale di Coppa dei Campioni durante la stagione 1969/70, quando furono gli olandesi a qualificarsi (sconfitta per 0-1 in trasferta all'andata e vittoria per 2-0 in casa al ritorno).

De Kuip (Rotterdam)