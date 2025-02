Real-City: Ancelotti, terza lezione a Guardiola

Il fenomeno si è di nuovo materializzato al Bernabeu. Kylian Mbappé, tre gol, City in ginocchio e Bernabeu in piedi per celebrare un giocatore immenso. Aveva segnato anche all’andata, ma di più erano stati gli errori in zona-gol. Stavolta è stato un inferno per la difesa del City. Un gol più bello dell’altro, un pallonetto, un destro-sinistro-destro in area, una finta e un sinistro micidiale dal