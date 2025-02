Inter, il possibile cammino fino alla finale di Champions League

L'urna di Nyon ha svelato il tabellone della prossima Champions League. L'unica squadra italiana superstite (dopo le eliminazioni ai play off di Milan, Atalanta e Juventus) resta l'Inter. Gli uomini di Simone Inzaghi, che avevano strappato la qualificazione grazie al cammino nella fase campionato della competizione, affronteranno gli olandesi del Feyenoord negli ottavi di finale. I nerazzurri sono teste di seriee avranno la possibilità di giocare la sfida di ritorno (in programma l'11 o il 12 marzo) in casa. La gara d'andata si disputerà invece in olanda il 4 o il 5 marzo.