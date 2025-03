Dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid in tv? Prime o Sky, orario

L'Atletico Madrid di Diego Simeone e il Real Madrid di Carlo Ancelotti si sfidano nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League . Si riparte dal 2-1 in favore dei Blancos, maturato all'andata al Santiago Bernabeu, con gol di Rodrygo al 4', Alvarez al 32' e Brahim Diaz al 55'. Chi passa affronta la vincente di Arsenal-PSV : gli inglesi hanno stravinto il primo atto del doppio confronto imponendosi col risultato finale di 7-1.

Atletico Madrid-Real Madrid, l'orario

Atletico Madrid-Real Madrid è in programma oggi, mercoledì 12 marzo, alle ore 21 allo stadio Metropolitano di Madrid.

Dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid in diretta tv

Atletico Madrid-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a PlayStation, XBox e TIMVISION Box. Per i nuovi utenti, che potranno sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale, il primo mese è gratis.

Dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid in streaming

Atletico Madrid-Real Madrid sarà trasmessa in diretta streaming solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e e accessibile attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions League anche in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.