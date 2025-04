Bayern Monaco-Inter, l'arbitro sarà lo svizzero Schärer: i precedenti

A due giorni da Bayern Monaco-Inter , la UEFA ha ufficializzato la designazione arbitrale per la prima delle due sfide valide per i quarti di finale di Champions League , in programma martedì 8 aprile alle ore 21 . All'Allianz Arena di Monaco di Baviera arbitrerà lo svizzero Sandro Schärer , che vanta 168 apparizioni nella massima serie elvetica.

Bayern Monaco-Inter, arbitra lo svizzero Schärer: i precedenti

Sandro Schärer dirigerà l'attesissimo confronto tra Bayern Monaco e Inter, che rappresenterà la sua 22esima presenza in Champions League. Il classe '88, originario di Schübelbach, ha arbitrato lo scorso agosto la finale di Supercoppa Europea vinta dal Real Madrid di Ancelotti contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Per l'occasione, sarà coadiuvato dagli assistenti Stéphane De Almeida e Jonas Erni, mentre al VAR ci sarà il connazionale Lukas Fähndrich. L'Inter, invece, è imbattuta con il fischietto svizzero, che ha incrociato i nerazzurri nel settembre 2022 e nel dicembre 2023: prima la vittoria esterna in casa dei cechi del Viktoria Plzen, targata Dzeko e Dumfries, poi il pareggio a reti bianche a San Siro contro la Real Sociedad, nella passata edizione della Champions League. Risale al 2020 l'unico precedente con il Bayern, uscito vittorioso dalla sfida con la Lokomotiv Mosca (2-0), in occasione dell'ultima gara della fase a gironi dell'edizione 2020/21.