Rice sfida le leggi della fisica su punizione: l'Arsenal travolge il Real, per Ancelotti ora è durissima

Quando hai un avversario che sfida le leggi della fisica e le piega a proprio piacimento, allora il risultato non può che essere scontato . L’ Arsenal mette alle corde il Real con due punizioni-gioiello di Rice impossibili da parare anche per uno come Courtois, poi si avvicina ulteriormente alla qualificazione con il tris di Merino (3-0).

La Grande Bellezza

A Londra i due calci piazzati di Rice sono la cosa più vicina alla perfezione che si possa immaginare su un campo di calcio. Il primo ricorda una celebre prodezza di Roberto Carlos (peraltro presente in tribuna...): come il brasiliano ormai qualche annetto fa, la traiettoria aggira la barriera puntando verso i tifosi in tribuna, poi l’effetto riporta la palla dritta dritta in porta. Il secondo finisce esattamente sotto l’incrocio dei pali, con una perfezione da Playstation. A quel punto il Real è così scosso che ne prende anche un altro, con Merino che nella serata degli effetti non vuole sfigurare: di sinistro a giro cala il tris e mette nei guai Ancelotti. Certo il risultato è pesante, ma mai dare per morto il Real: in tanti hanno commesso questo errore e ci hanno lasciato le penne, soprattutto al Bernabeu.

Primo tempo in equilibrio

Nel primo tempo il possesso palla è a favore dell’Arsenal, che prova a mettere pressione al Real. La squadra di Ancelotti però, come accade quasi sempre, sembra lì sonnecchiante ma ogni volta che attacca mette paura. La chiave per le merengues è Camavinga: un muro invalicabile lì a centrocampo e bravissimo anche a dettare i tempi delle ripartenze. I portieri Raya e Courtois hanno il loro bel da fare: è anche merito loro se una partita piuttosto spettacolare alla fine vede 0 alla voce gol nella prima frazione di gioco.

Gunners travolgenti

Al 58’ l’equilibrio si spezza: ci pensa Declan Rice con una punizione di quelle che si ricorderanno per parecchio tempo. Courtois tiene a galla il Real respingendo qualsiasi pallone e in un paio di occasioni ci pensano i compagni quando non ci arriva lui. Ma Rice stasera nel piede ha qualcosa di invincibile: seconda punizione, altro gol. La festa dei Gunners viene completata da Merino che, nel momento di massima sofferenza del Real, colpisce senza pietà. Nel finale piove sul bagnato per i blancos: Camavinga viene espulso e salterà il ritorno.