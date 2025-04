Martinez, fischi assordanti prima di Psg-Aston Villa: la risposta con un dettaglio sui capelli

Assordanti bordate di fischi per Emiliano "Dibu" Martinez al momento dell'ingresso in campo per il riscaldamento prima del fischio d'inizio di Psg-Aston Villa , gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League . Tutto nasce dal Mondiale in Qatar , nel 2022, quando il portiere sudamericano fu tanto decisivo quanto provocatorio in occasione della finale tra Argentina e Francia , vinta ai calci di rigore da Messi e compagni. In quell'occasione Martinez parò il tiro dagli undici metri di Coman . Si lasciò andare a gesto volgare che non è mai stato dimenticato dai tifosi francesi.

Martinez a Parigi con la bandiera dell'Argentina disegnata sui capelli

Martinez se lo aspettava, come dichiarato nel corso della marcia di avvicinamento al match, e non si è lasciato intimorire. Anzi. Si è presentato in campo con la bandiera dell'Argentina disegnata sui capelli (un look, in realtà, non inedito). Saltellando ha svolto tutte le operazioni di rito del prepartita. Che in realtà, per lui, è una partita nella partita. A poco più di due anni dal terzo trionfo mondiale dell'Albiceleste, il pubblico parigino non ha dimenticato l'atteggiamento irridente di Martinez: idolo in Argentina, nemico sportivo in Francia.