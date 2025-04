Dove vedere Aston Villa-Psg in tv? Prime o Sky, orario

Al "Villa Park" si riparte dal 3-1 dell'andata, con il Psg di Luis Enrique chiamato a difendere il vantaggio accumulato nel primo round del doppio confronto con l' Aston Villa . Emery costretto all'ennesima impresa in campo internazionale per staccare il pass per le semifinali di Champions League . Riflettori puntati su Khvicha Kvaratskhelia , protagonista assoluto al "Parco dei Principi" appena sei giorni fa.

Aston Villa-Psg, l'orario

Aston Villa-Psg si disputerà oggi, martedì 15 aprile, alle ore 21 al "Villa Park" di Birmingham.

Dove vedere Aston Villa-Psg in diretta tv

Aston Villa-Psg sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sul canale 253 di Sky Sport.

Dove vedere Aston Villa-Psg in streaming

Aston Villa-Psg sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.