MONACO DI BAVIERA (Germania) - Non c’è pace al Bayern Monaco. Alla lunga lista degli infortunati della formazione di Kompany si aggiunge anche il presidente Herbert Hainer . Negli ultimi tempi la sorte sembra aver messo nel mirino il club bavarese: Neuer, Musiala, Davies e Upamecano salteranno la sfida di ritorno della Champions League contro l’ Inter di Inzaghi. Ma a Milano non ci sarà neanche il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer.

Bayern, l’infortunio del presidente

L’ennesimo infortunio ha colpito il numero uno del club bavarese Herbert Hainer che domenica scorsa, facendo attività sportiva, ha subito la frattura del perone. Il presidente, assiduo frequentatore degli stadi europei, questa volta non potrà accompagnare - come sua consuetudine - la squadra a Milano per il ritorno dei quarti di finale della Champions League contro l'Inter.