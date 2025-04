Arsenal-Psg diretta semifinale Champions League: segui la partita

Si alza il sipario sulle semifinali di Champions League , e la prima sfida in programma è quella tra Arsenal e Psg all'Emirates Stadium di Londra. I Gunners di Arteta , che a sorpresa hanno eliminato il Real Madrid dalla competizione, ospitano i parigini di Luis Enrique , che si sono già laureati campioni di Francia e possono concentrarsi completamente sulla Champions. Fischio d'inizio alle ore 21: segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

19:45

Arsenal-Psg, arbitra Vincic

Sarò lo sloveno Slavko Vincic l'arbitro di Arsenal-Psg, reduce dalla partita Bayern Monaco-Inter. Con lui gli assistenti Klancnik e Kovacic e il quarto ufficiale Jug. Al Var Borosak, Avar Higler.

19:36

Dove vedere Arsenal-Psg: Prime o Sky?

Ecco tutte le informazioni sulla sfida tra Arsenal e Psg e su come seguirla in diretta tv o streaming. LEGGI TUTTO

18:36

Arsenal e Psg si sono già sfidate in questa Champions League

L'ultimo precedente tra inglesi e francesi risale a qualche mese fa, in questa stessa edizione della Champions League. Lo scorso ottobre è finita 2-0 per l'Arsenal all'Emirates Stadium nella fase a girone unico, con le reti di Saka e Havertz. I Gunners hanno poi chiuso il girone in terza posizione, qualificandosi direttamente agli ottavi, mentre i parigini hanno chiuso al 15° posto e sono dovuti passare per i playoff.

18:34

Arsenal-Psg, le probabili formazioni di Arteta e Luis Enrique

ARSENAL (4-3-3): Raya; J. Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ødegaard, Rice, Nwaneri; Saka, Merino, Martinelli.

A disposizione: Neto, Setford, Tierney, White, Zinchenko, Trossard, Jorginho, Sterling. Allenatore: Arteta.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; D. Doué, O. Dembélé, Kvaratskhelia.

A disposizione: Safonov, Tenas, Kimpembe, L. Hernandez, Beraldo, Kang-in Lee, Mayulu, Zaire-Emery, Gonçalo Ramos, Barcola, Mbaye. Allenatore: Luis Enrique.

18:32

Arsenal-Psg, i precedenti

Questa sarà la sesta sfida tra Arsenal e Psg con i precedenti che sorridono ai Gunners, mai battuti dai francesi: il bilancio è di 2 vittorie e 3 pareggi per gli inglesi.

Emirates Stadium - Londra