Del Piero, De Rossi e Montella: quanti campioni a San Siro per Inter-Barcellona 

MILANO - "E ogni volta torna sera e la paura", canta Vasco Rossi in quel capolavoro di 40 anni fa che è “Ogni volta”. San Siro, come Vasco, lo grida a squarciagola prima dell’inizio di Inter-Barça e sembra l’unico modo che hanno oltre settantamila innamorati di scacciarlo, quel timore dei ragazzi terribili arrivati dalla Spagna. I tifosi del Barcellona sono quattromila, si fanno sentire, in mattinata avevano preso possesso pacificamente di piazza Duomo convinti di andare in finale. Una birra, qualche coro, un passaggio all’hotel del Barcellona di fronte alla stazione centrale, tanto rumore per nulla. Tutto nella norma. Gli interisti? Molto più calmi, in attesa. Il doppio vantaggio nel primo tempo, però, lo avevano firmato loro, oltre che Lautaro e Calhanoglu. Record d’incasso da quattordici milioni e 675mila euro, ma anche record d’amore. E di vip: c’era tutto il calcio che conta, dal presidente Uefa a Del Piero e Rooney, dagli eroi del Triplete a Montella, De Rossi, procuratori, stelle e stelline varie. Sold out in ogni settore dello stadio, quindi, e Meazza pieno fin dalle 20 con i pullman delle squadre che faticano non poco, nonostante la scorta, a farsi largo tra la folla. Certe notti bisogna viverle presto.E insieme, per non sentire quella paura di cui canta Vasco.