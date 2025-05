Inter-Psg, biglietti finale Champions League: quanto costano e come comprarli

L' Inter di Simone Inzaghi affronterà il Psg in finale Champions League a Monaco di Baviera . In semifinale i nerazzurri di Inzaghi hanno eliminato il Barcellona , il Paris Luis Enrique è uscito vincitore dal doppio confronto con l' Arsenal . Scatta la caccia ai biglietti per l'ultimo atto della massima competizione europea per club. La prevendita dei ticket per assistere dal vivo alla sfida decisiva è già iniziata con una prima fase nelle scorse settimane. Tutto ciò che c'è da sapere per provare ad assicurarsi un posto sugli spalti dell' Allianz Arena il prossimo sabato 31 maggio .

Biglietti Inter-Psg, finale Champions League: quanto costano e dove comprarli

Su 64.500 posti complessivi, la UEFA ha messo a disposizione 38.700 biglietti. Ogni finalista avrà una dote di 18.000 titoli d'ingresso per i propri supporter. Quanto costano i biglietti? Da un minimo di 70 euro, destinati alla categoria "fans first". Ovvero, esclusivamente ai tifosi di Inter e Psg. Di prezzo crescente le altre fasce: dalla categoria 3 (180 euro) ai voucher di categoria 1 (950 euro). I biglietti della categoria 2 costano 650 euro. Le modalità di vendita ed assegnazione dei biglietti sono gestite in collaborazione con le società.

I restanti ticket sono riservati alla struttura organizzativa locale, alle federazioni nazionali appartenenti alla UEFA, ai partner commerciali, ai broadcaster e, ovviamente, alla stessa UEFA. La prima fase della prevendita è stata aperta dalla UEFA dal 7 all'11 aprile scorso. Gli appassionati hanno avuto modo di candidarsi sul portale uefa.com/tickets, seguendo tutte le procedure, in attesa della consueta estrazione a sorte. Per il resto, i biglietti saranno distribuiti attraverso l’app ufficiale UEFA Mobile Tickets, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store. Tramite l'applicazione è possibile scaricare, trasferire, conservare o assegnare un biglietto a un ospite in qualsiasi momento. La sezione FAQ dell’app contiene video tutorial su come utilizzare i biglietti digitali.

Finale Champions League Inter-Psg, prezzi per settori dell'Allianz Arena

Il riepilogo dei prezzi dei settori dell'Allianz Arena per Inter-Psg, finale di Champions League:

Fans First (riservati ai tifosi delle squadre): € 70

(riservati ai tifosi delle squadre): € 70 Categoria 3: € 180

€ 180 Categoria 2: € 650

€ 650 Categoria 1: € 950

I biglietti per spettatori con disabilità costano 70 euro e includono un biglietto omaggio per un accompagnatore.