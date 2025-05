Sebastian Ingrosso headliner al Champions Festival di Monaco: musica e spettacolo prima della finale

Il conto alla rovescia per la finale di UEFA Champions League 2025 è iniziato e Monaco di Baviera si prepara ad ospitare non solo il grande calcio, ma anche la musica di uno dei nomi più iconici della scena EDM mondiale: Sebastian Ingrosso. L'artista svedese sarà infatti l'headliner del Friday Night Show, in programma il 30 maggio all'Olympiapark, nell'ambito dell'UEFA Champions Festival, presentato da Rockstar Energy Drink. L'intero festival, che si terrà dal 29 maggio al 1° giugno, sarà gratuito e aperto al pubblico, trasformando il cuore di Monaco in un grande villaggio del tifo, con eventi, intrattenimento e musica dal vivo. Lo show inizierà alle 20 CET con Juizzed, mentre Ingrosso salirà sul palco alle 21 per un set di 90 minuti che promette emozioni forti, tra grandi successi e inni come Reload, Don't You Worry Child e Save the World. "Sono davvero entusiasta di partecipare alla finale di UEFA Champions League e al Champions Festival di quest'anno, oltre alla possibilità di assistere alla finale dal vivo. Un grande abbraccio a Rockstar per avermi invitato" ha dichiarato Ingrosso. Secondo Iulia Dobre, Beverages Marketing Director di PepsiCo DACH/Northern Europe: "Portare la musica al Champions Festival è una priorità per noi. Con Sebastian Ingrosso, ci siamo assicurati un'icona internazionale che incarna performance dal vivo elettrizzanti come nessun altro." Il Friday Night Show, presentato da Rockstar Energy Drink, è parte integrante della partnership strategica di PepsiCo con UC3 e UEFA, recentemente estesa fino alla stagione 2026/2027. Il mix perfetto tra musica e calcio è servito: Monaco si prepara a vivere quattro giorni di pura passione.