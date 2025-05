Luis Enrique e l'allenamento del PSG visto dalla gru a 6 metri: c'è un motivo ben preciso

Simone Inzaghi è avvisato, il Psg sta preparando nei minimi particolari la finale di Champions League con l'Inter, anche con metodologie 'non convenzionali', come l'ultima escogiatata da Luis Enrique. Così, mentre i nerazzurri si dividono tra un campionato da onorare fino in fondo e la necessità di preservare le energie in vista dell'appuntamento di Monaco di Baviera, il tecnico spagnolo sceglie un punto di vista privilegiato per dirigere l'allenamento dei suoi.