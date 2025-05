L'Inter e la scelta della maglia gialla: il motivo e il consulto tra i giocatori

Inter, la scelta della maglia gialla

Il Paris Saint Germain - secondo il sorteggio effettuato dall’Uefa - è la squadra che giocherà in casa la finale della Champions League edizione 2025. E come padroni di casa, i francesi hanno anche l’opportunità di scendere in campo con la prima divisa. A quel punto, i calciatori dell’Inter, non potendo utilizzare la classica casacca nerazzurra - utilizzata anche a Madrid nel 2010 contro il Bayern Monaco - hanno deciso di scendere in campo con la maglia gialla. La scelta della terza divisa sembra essere una decisione legata alla scaramanzia, ma nessuno in casa nerazzurra vuole confermarlo; Lautaro evita di parlarne, Barella sorride sotto i baffi: si fa, ma non si dice.