Inter, il senso dell'ultima volta

Un amico di Bergamo, imprenditore illuminato che sopravvive a tutto, ha acquistato due biglietti per la finale pagandoli tredicimila euro l’uno. L’altra sera, a cena, mi ha pregato, scherzando, di trovare qualcuno per poterglieli piazzare. Dopo averlo insultato, sempre affettuosamente, ho declinato l’invito ben sapendo che suo figlio non avrebbe mai rinunciato alla trasferta di Monaco .

Gli inglesi hanno coniato l’acronimo “FOMO” che sta per Fear Of Missing Out: in italiano si può tradurre con “paura di essere tagliati fuori”, una condizione psicologica - mi è stato spiegato - in cui si provano l’ansia e il timore di perdere o non partecipare a un’esperienza gratificante che coinvolge amici o semplici conoscenti.

Ora, piuttosto che spendere tutti quei soldi per assistere alla finale di qualsiasi evento - mi rendo conto di vivere, come giornalista, una condizione privilegiata - preferisco morire di FOMO. Sottolineo tuttavia che chi può permettersi “follie immorali” ha il diritto di farlo buttando i soldi che vuole. Se sono i suoi.

Arrivo al punto: messa da parte la FOMO, sono convinto che migliaia di interisti vivano questa finale come se fosse l’ultima. E in qualche modo lo è: probabilmente l’ultima del ciclo Inzaghi, l’ultima per alcuni giocatori over 35, ma è anche l’ultima occasione per rendere indimenticabile una stagione da protagonisti alla quale manca la ciliegiona sulla torta.

L’Inter, che avrebbe meritato di alzare la coppa già a Istanbul, è certamente in grado di battere il Psg di Lucho - fondamentale la presenza di Lautaro con Thuram - anche se la squadra francese è più equilibrata e meno allegra del Barcellona di Flick.

Se riuscisse a riportare a Milano il titolo 15 anni dopo Mourinho, Inzaghi realizzerebbe un’impresa storica e per certi versi “etica”, sempre che si possa ancora parlare di etica nel calcio. Sconfiggerebbe infatti un avversario che negli ultimi anni ha violato in modo trasversale, e spesso anche diretto, tutte le norme del FPF.

Va detto che proprio durante la gestione Luis Enrique le cose sono leggermente cambiate, tant’è che nell’ultimo mercato il club ha speso “soltanto” 240 milioni, 72 dei quali a gennaio per Kvara.

Tutte le ricchezze, le combinazioni emotive, le infinite forme del calcio sono riacchiuse in questa serata. All’amico bergamasco auguro di godersi il frutto di tutto il denaro versato.

Forza Inter, ripagalo.