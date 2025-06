Federica Masolin svela il motivo delle lacrime per Luis Enrique: "Mi ha colpito una cosa"

MILANO - La finale della Champions League ha riservato un post partita gioioso per Luis Enrique , ma anche commovente: il ricordo della figlia Xana - scomparsa a soli nove anni - ha caratterizzato i festeggiamenti dell’allenatore del Psg che per l’occasione ha indossato una maglietta con un disegno particolare. Quando il tecnico è arrivato ai microfoni di Sky Sport , in tanti si sono commossi.

Luis Enrique, le lacrime della Masolin

Alla fine della partita, Luis Enrique si è presentato ai microfoni di Sky Sport, e alla fine dell’intervista, la conduttrice Federica Masolin si è commossa, tanto da dover lasciare la parola a Cambiasso. "Vivo così lo sport - afferma la conduttrice di Sky Sport - con l'emozione di un evento che ha sempre qualcosa da insegnarti: sono rimasta colpita dalla purezza di un grande uomo, Luis Enrique, perché parlava senza retorica della sua piccola, Xana, che non c'é più. Avesse detto 'la dedico a lei' sarebbe stato meno naturale; e invece ha mostrato un enorme pudore e una consapevolezza dell'immodificabile che é di aiuto per gli altri. Per questo ho pianto in diretta".