Clamoroso in Champions League: calciatore in campo con il numero sulla maglia scritto a penna

Spesso le qualificazioni di Champions League sono capaci di regalare delle scene che molto difficilmente si potrebbero ammirare nelle fasi successive della manifestazione. Un pensiero simile lo avranno avuto anche gli spettatori di The News Saints-Shkendja , sfida valida per il primo turno delle qualificazioni alla massima competizione europea, quando il centrocampista dei gallesi Rory Holden è entrato in campo con una maglietta scritta a penna.

Il colpo di genio dalla panchina

La sfida tra gallesi e macedoni si è conclusa sullo 0-0 ma, a discapito di quanto si potrebbe pensare dal risultato, ha regalato ai tifosi che hanno assistito alla partita un ricordo che probabilmente conserveranno per molto tempo. Poco prima della pausa il centrocampista Rory Holden ha perso molto sangue a causa di un contrasto di gioco, tanto da sporcarsi la maglia. L'arbitro gli ha così imposto di cambiare la divisa ma in panchina nessuno dei componenti dello staff ha trovato un cambio per il calciatore. Ecco allora il colpo di genio, o più semplicemente l'arte di arrangiarsi, che ha spinto la squadra a trovare una soluzione semplice ed efficace: tracciare a penna il numero di maglia di Holden su un kit senza scritte. Il giocatore ha così ottenuto il permesso per rientrare in campo e concludere il primo tempo, presentadosi poi nella ripresa con una maglia nuova di zecca.