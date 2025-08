Feyenoord-Fenerbahce: dove vederla in tv, orario e formazioni del preliminare di Champions

Si inizia a fare sul serio in Champions League , dove siamo giunti al terzo turno preliminare . Entrano in gioco le prime grandi squadre del panorama europeo, a partire dal Fenerbahce di José Mourinho , impegnato nel doppio confronto con gli olandesi del Feyenoord , allenati da Robin Van Persie . Oggi la gara d'andata al "de Kuip", mentre il ritorno è in programma martedì 12 agosto alle ore 19 allo "Stadio Chobani" di Istanbul. Chi avrà la meglio, affronterà la vincente di Nizza-Benfica nel turno successivo.

Feyenoord-Fenerbahce, l'orario del preliminare di Champions

La sfida tra Feyenoord e Fenerbahce andrà in scena oggi, mercoledì 6 agosto, alle ore 21 al "de Kuip" di Rotterdam.

Dove vedere Feyenoord-Fenerbahce in diretta tv

In occasione di Feyenoord-Fenerbahce, in Italia non è prevista alcuna copertura televisiva.

Feyenoord-Fenerbahce, dove vederla in streaming

In Italia non sarà attivo il servizio streaming per le gare del terzo turno preliminare di Champions, ma avrete la possibilità di rimanere aggiornati in tempo reale sul risultato del match attraverso i canali social ufficiali di Feyenoord e Fenerbahce.