Preliminari Champions, Mourinho ko contro il Feyenoord. Vince il Bruges

ROMA - Terzo turno preliminare di Champions League che regala sorprese. Favoloso il Kairat Almaty, che si impone per 1-0 nella sfida d’andata contro lo Slovan Bratislava. Decisivo il rigore trasformato da Satpaev. Gli ospiti sono rimasti in inferiorità numerica dal 65’ a causa dell’espulsione di Ibrahim, e nel recupero - al 97’ - è stato annullato per fuorigioco un gol di Ricardinho. Successo di grande valore anche per il Bruges, che espugna il campo del Salisburgo con lo stesso risultato. I belgi, orfani di Jashari appena ceduto al Milan, trovano il gol decisivo con Vermant e mettono un piede verso la qualificazione. Il ritorno tra una settimana.