Champions League: eliminata la Stella Rossa di Arnautovic, il Bodo Glimt scrive la storia

Si è aperta ufficialmente stasera la due giorni dedicata alle sfide di ritorno dei playoff di Champions League , con i primi verdetti in vista della fase campionato della massima competizione continentale. Eliminate Celtic e Stella Rossa di Belgrado , rispettivamente da Kairat Almaty e Pafos . Nessun problema per il Bodø/Glimt dopo il 5-0 dell'andata.

Champions League, i risultati dei playoff: Celtic eliminato ai rigori, che beffa per la Stella Rossa. Bodø Glimt e Pafos scrivono la storia

In Kazakistan, il Kairat Almaty costringe il Celtic ai tempi supplementari, replicando il risultato dell'andata (0-0), ed elimina gli scozzesi di Rodgers ai calci di rigore, sotto gli occhi dell'arbitro italiano Maurizio Mariani. L'eroe della serata è il portiere classe 2003 Anarbekov, capace di neutralizzare tre dei quattro tiri dal dischetto dei biancoverdi. A Klagenfurt, dopo il 5-0 maturato in Norvegia, il Bodø/Glimt spegne subito le flebili speranze di rimonta dello Sturm Graz, andando a segno con Jorgensen al quarto d'ora. Tra primo e secondo tempo, i gol di Jatta e Oermann rendono solo meno amara l'eliminazione degli austriaci. Prima storica qualificazione per i gialloneri. Succede di tutto a Limassol, dove la Stella Rossa di Belgrado trova il vantaggio con Ivanic al 60', prima di essere piegata a ridosso del 90' dal gioiello di Jaja, che gela il settore ospiti. Poi, alta tensione nel finale in campo e sugli spalti, con la partita interrotta per più di cinque minuti. Il Pafos parteciperà per la prima volta alla fase campionato della Champions, Stella Rossa in Europa League. Sconfitte, dunque, vecchie conoscenze del calcio italiano come Krunic, Arnautovic e Radonjic.