Sorteggi Champions: orario, dove vederli in tv e possibili avversarie Napoli, Inter, Juve e Atalanta

I sogni di una notte di fine estate stanno per ricominciare. Per la verità, di un tardo pomeriggio. Archiviati i preliminari, oggi alle 18 l’urna di Montecarlo darà i suoi primi responsi sul percorso campionato della SuperChampions. È arrivato il momento tanto atteso dei sorteggi che definiranno il girone unico a 36 squadre, inizialmente suddivise in quattro fasce secondo coefficiente Uefa. A rappresentare l’Italia saranno presenti sul red carpet dell’Europa delle big l’Inter, due volte finalista in tre anni e in 1ª fascia, l’Atalanta e la Juventus (in 2ª) e il Napoli campione d’Italia in 3ª, che torna in Champions dopo un anno di assenza. Il format è quello che abbiamo imparato a conoscere lo scorso anno: le prime 8 direttamente agli ottavi di finale; dal 9° al 24° posto agli spareggi; le ultime 12 eliminate. A proposito, le date da segnare sul calendario sono 16, 17 e 18 settembre: una tre giorni dedicata esclusivamente al maggiore torneo per club del Vecchio Continente. Tutte le altre giornate verranno giocate di martedì e mercoledì, a eccezione dell’ottava e ultima, il 28 gennaio 2026, con 18 partite in contemporanea per un altro mercoledì da leoni.
Come funziona il sorteggio di Champions: fasce e squadre
Ogni club incontrerà due squadre appartenenti a ognuna delle quattro fasce, una in casa e una fuori. Gli abbinamenti non avverranno più in forma manuale, ad eccezione del sorteggio della prima pallina, ma saranno stabiliti casualmente da un software che terrà conto di specifici criteri: eviterà i derby e che ogni squadra non affronti più di due avversarie della stessa Nazione. Considerando la distribuzione di più squadre dello stesso Paese nella stessa fascia, questo riduce il numero di combinazioni possibili. Ad esempio, Juventus e Atalanta, entrambe in seconda fascia, possono pescare limitatamente tra 7 avversarie del proprio livello. Il sorteggio inizierà con la 1ª fascia, il computer assegnerà quindi 8 avversarie a tutte le 9 squadre e continuerà con le altre fasce in ordine decrescente fino a quando tutte le squadre avranno i loro 8 avversari.
L'Inter incontra due squadre di Premier: il motivo
L’alta concentrazione di club di Premier, in virtù del quinto posto extra guadagnato grazie al ranking, ne rende altamente probabile l’incrocio per ciascuna delle quattro italiane. Per l’Inter, la probabilità diventa certezza: City, Liverpool e Chelsea possono essere accoppiate solo a due fra sei squadre della prima fascia; al tempo stesso, Arsenal, Tottenham e Newcastle devono essere accoppiate a due non-inglesi di prima fascia. Quindi l’Inter affronterà una fra City, Liverpool e Chelsea, e una tra le altre tre inglesi. La stessa cosa vale per Psg, Real, Bayern, Dortmund e Barcellona.
Champions, incroci e girone: quando si fanno
Prima e seconda del girone potranno incontrarsi solo in finale e incrociare terza e quarta solo in semifinale; le prime otto possono trovarsi di fronte solo nei quarti. Rispetto alla passata stagione, dai quarti di finale non sarà un sorteggio a stabilire chi giocherà il ritorno in casa ma farà fede il piazzamento: le prime quattro giocheranno il ritorno dei quarti in casa; le prime due anche quello delle semifinali. Chi eliminerà una delle prime quattro squadre in un turno precedente, acquisirà il diritto a giocare in casa il ritorno di quarti e semifinali. Finale il 30 maggio a Budapest: sulla carta giocherà in casa chi arriverà dalla parte sinistra del tabellone.
Sorteggio Champions League: orario e dove vederlo in tv
Il sorteggio di Champions League sarà visibile in diretta a partire dalle 17.45 su Sky Sport 24, in streaming su Now e in chiaro su TV8. Sarà possibile seguirlo anche attraverso la diretta testuale sul nostro sito corrieredellosport.it.
