Calendario Champions Juve: programma, avversarie e dove vedere in tv

A Montecarlo si è concluso il sorteggio della Fase Campionato della Super Champions 2025/26 . Per la Juve di Igor Tudor partenza in seconda fascia . Ecco le avversarie e le date di tutte le partite dei bianconeri .

Champions League, le avversarie e le date di tutte le partite della Juve

La Juventus di Igor Tudor, nel corso della Fase Campionato del torneo, se la vedrà con Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (trasferta), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting Lisbona (casa), Bodo/Glimt (trasferta), Pafos (casa), Monaco (trasferta). Proprio a Montecarlo, la Vecchia Signora avrà modo di ritrovare una vecchia conoscenza come Paul Pogba.

In attesa che venga compilato e reso noto il calendario completo, atteso per la giornata di sabato 30 agosto, ecco le date delle singole giornate che attendono la Juve in Champions League:

1a Giornata: 16-18 settembre 2025

2a Giornata: 30 settembre-1 ottobre 2025

3a Giornata: 21/22 ottobre 2025

4a Giornata: 4/5 novembre 2025

5a Giornata: 25/26 novembre 2025

6a Giornata: 9/10 dicembre 2025

7a Giornata: 20/21 gennaio 2026

8a Giornata: 28 gennaio 2026

Juve in Champions League, dove vedere tutte le partite in diretta tv e streaming

Tutte le sfide che vedranno protagonisti i bianconeri nel girone unico della nuova Champions League saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW per l’intero triennio 2024-2027, con ben 185 delle 203 partite in esclusiva. Le partite degli uomini di Igor Tudor saranno inoltre visibili su Prime Video che rimarrà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27. Dal 2024, l’offerta di Amazon includerà inoltre 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a girone unico fino alle semifinali. In chiaro, su Tv8, saranno trasmessi solo i big match tra squadre straniere.