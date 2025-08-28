Calendario Champions Atalanta: programma, avversarie e dove vedere in tv

Champions League, le avversarie e le date di tutte le partite dell'Atalanta

L'Atalanta di Ivan Juric affronterà Chelsea (casa), Psg (trasferta), Club Brugge (casa), Eintracht Francoforte (trasferta), Slavia Praga (casa), Olympique Marsiglia (trasferta), Athletic Club (casa), Union Saint-Gilloise (trasferta).

Qui di seguito tutte le date delle singole giornate della Fase Campionato di Champions League, con il calendario completo che sarà pubblicato sabato 30 agosto:

1a Giornata: 16-18 settembre 2025

2a Giornata: 30 settembre-1 ottobre 2025

3a Giornata: 21/22 ottobre 2025

4a Giornata: 4/5 novembre 2025

5a Giornata: 25/26 novembre 2025

6a Giornata: 9/10 dicembre 2025

7a Giornata: 20/21 gennaio 2026

8a Giornata: 28 gennaio 2026

Dove vedere tutte le partite dell'Atalanta in Champions League

Tutte le sfide che vedranno protagonisti i bergamaschi nel girone unico della nuova Champions League saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW per l’intero triennio 2024-2027, con ben 185 delle 203 partite in esclusiva. Le partite degli uomini di Ivan Juric saranno inoltre visibili su Prime Video che rimarrà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27. Dal 2024, l’offerta di Amazon includerà inoltre 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a girone unico fino alle semifinali. In chiaro, su Tv8, saranno trasmessi solo i big match tra squadre straniere.