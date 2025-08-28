Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Calendario Champions Atalanta: programma, avversarie e dove vedere in tv

Dopo aver chiuso il ciclo Gasperini, la Dea si prepara ad essere ancora protagonista in Europa: ecco tutte le partite che attendono la squadra di Ivan Juric
2 min

La nuova avventura dell'Atalanta in Champions League si apre con il sorteggio andato in scena questo pomeriggio a Montecarlo. Svelato il cammino dei nerazzurri bergamaschi, inseriti in seconda fascia. Ecco le avversarie e le date di tutte le partite della Dea, in attesa del calendario completo che verrà pubblicato nella giornata di sabato.

Champions League, le avversarie e le date di tutte le partite dell'Atalanta

L'Atalanta di Ivan Juric affronterà Chelsea (casa), Psg (trasferta), Club Brugge (casa), Eintracht Francoforte (trasferta), Slavia Praga (casa), Olympique Marsiglia (trasferta), Athletic Club (casa), Union Saint-Gilloise (trasferta).

Qui di seguito tutte le date delle singole giornate della Fase Campionato di Champions League, con il calendario completo che sarà pubblicato sabato 30 agosto:

  • 1a Giornata: 16-18 settembre 2025
  • 2a Giornata: 30 settembre-1 ottobre 2025
  • 3a Giornata: 21/22 ottobre 2025
  • 4a Giornata: 4/5 novembre 2025
  • 5a Giornata: 25/26 novembre 2025
  • 6a Giornata: 9/10 dicembre 2025
  • 7a Giornata: 20/21 gennaio 2026
  • 8a Giornata: 28 gennaio 2026

Dove vedere tutte le partite dell'Atalanta in Champions League

Tutte le sfide che vedranno protagonisti i bergamaschi nel girone unico della nuova Champions League saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW per l’intero triennio 2024-2027, con ben 185 delle 203 partite in esclusiva. Le partite degli uomini di Ivan Juric saranno inoltre visibili su Prime Video che rimarrà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27. Dal 2024, l’offerta di Amazon includerà inoltre 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a girone unico fino alle semifinali. In chiaro, su Tv8, saranno trasmessi solo i big match tra squadre straniere.

Tutte le news di Champions League

