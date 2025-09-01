Napoli, Inter e Juve in Champions League: quali partite si vedranno su Amazon Prime Video

La nuova stagione di Champions League 2025/26 è alle porte e gli appassionati italiani possono già segnare in calendario gli appuntamenti che saranno trasmessi in esclusiva su Amazon Prime Video. Come da accordi sui diritti televisivi, la piattaforma streaming proporrà una selezione di match del mercoledì con protagoniste le squadre italiane impegnate nella competizione: Napoli, Inter e Juve.
Il programma Champions delle partite su Prime Video
Ecco nel dettaglio le sfide che saranno disponibili in esclusiva per gli abbonati Prime Video:
- Mercoledì 17 settembre – Ajax vs Inter
- Mercoledì 1 ottobre – Villarreal vs Juventus
- Mercoledì 22 ottobre – Real Madrid vs Juventus
- Mercoledì 5 novembre – Inter vs Kairat Almaty
- Mercoledì 26 novembre – Atletico Madrid vs Inter
- Mercoledì 10 dicembre – Benfica vs Napoli
- Mercoledì 21 gennaio – Juventus vs Benfica