Napoli, Inter e Juve in Champions League: quali partite si vedranno su Amazon Prime Video

La nuova stagione di Champions League 2025/26 è alle porte e gli appassionati italiani possono già segnare in calendario gli appuntamenti che saranno trasmessi in esclusiva su Amazon Prime Video. Come da accordi sui diritti televisivi, la piattaforma streaming proporrà una selezione di match del mercoledì con protagoniste le squadre italiane impegnate nella competizione: Napoli, Inter e Juve.