Regolamento Champions, come funziona in caso di arrivo a pari punti in classifica

Inizia la stagione 2025-26 del trofeo europeo per club più ambito: rivediamo le norme della fase a girone
Regolamento Champions, come funziona in caso di arrivo a pari punti in classifica
1 min
ROMA - Le prime 8 in classifica della fase a girone della Champions League accedono direttamente agli ottavi; le squadre dal 9° al 24° posto agli spareggi; le ultime 12 eliminate. In caso di arrivo a pari punti, conteranno nell’ordine: differenza reti; gol segnati; gol segnati in trasferta; numero di vittorie; numero di vittorie in trasferta; migliore differenza reti complessiva delle 8 squadre affrontate; gol segnati in totale dalle 8 squadre affrontate; classifica disciplina; coefficiente club. 
 

