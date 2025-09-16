Regolamento Champions, come funziona in caso di arrivo a pari punti in classifica

© Isaac Bertin - UEFA/UEFA via Getty Images
ROMA - Le prime 8 in classifica della fase a girone della Champions League accedono direttamente agli ottavi; le squadre dal 9° al 24° posto agli spareggi; le ultime 12 eliminate. In caso di arrivo a pari punti, conteranno nell’ordine: differenza reti; gol segnati; gol segnati in trasferta; numero di vittorie; numero di vittorie in trasferta; migliore differenza reti complessiva delle 8 squadre affrontate; gol segnati in totale dalle 8 squadre affrontate; classifica disciplina; coefficiente club.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League