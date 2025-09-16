Champions, guida completa: le insidie per Napoli, Juve, Inter e Atalanta. E la possibile finale

Se l’idea del nuovo format era quella di offrire partite vere sino all’ultimo, beh il risultato è stato centrato. Al di là delle previsioni fallite o indovinate all’alba della prima stagione della nuova Champions, con tanti numeri sparati un po’ a caso, l’esperienza della prima stagione ci ha insegnato che nessuno può tirare il fiato prima. Rispetto al vecchio format, non ci sono solo 2 partite in più, 8 invece di 6. Ci sono 3 o anche 4 partite vere in più: è il percepito che fa la differenza. Spieghiamo subito: con un girone da 4 squadre, gare di andata e ritorno e meccanismo degli scontri diretti, era possibile avere la certezza della qualificazione addirittura dopo le prime quattro partite, potendo permettersi anche un po’ di turnover. La League Phase non concede questo lusso. Prendete il caso del Liverpool: dopo 6 vittorie su 6 era solo sicuro di aver superato il girone, è dovuto arrivare a 7 su 7 per essere aritmeticamente agli ottavi e comunque attendere gli ultimi novanta minuti per certificare il primo posto.

Già, il piazzamento. Al di là dei bonus economici - chi arriva più in alto prende più soldi, detto brutalmente - la classifica conta per la distribuzione delle squadre sul tabellone. Ragionando a coppie: tra primo e secondo posto non c’è differenza tecnica, le due squadre finiranno ai lati opposti della griglia e potranno incontrarsi solo in finale. Idem per terza e quarta, quinta e sesta, settima e ottava, e così via. Chi arriva più in alto, ha la garanzia di sfidare nella fase a eliminazione diretta una squadra sulla carta più debole. Le prime otto saranno teste di serie agli ottavi, le squadre dal 9° al 16° posto lo saranno agli spareggi. In queste due fasi gli accoppiamenti saranno legati al caso: due teste di serie sorteggiate contro due squadre predefinite in base al piazzamento in classifica. La beffa è comunque dietro l’angolo: il Liverpool, primo, ha interrotto la sua corsa agli ottavi contro il Psg, capace di trionfare a Monaco contro l’Inter (quarta) pur essendo arrivato solo 15° nel girone.