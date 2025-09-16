Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Juventus-Borussia Dortmund, cresce l'attesa: tutte le curiosità della partita di Champions

Questo sarà il decimo match tra le due squadre in competizioni europee: la Vecchia Signora ha vinto sei delle precedenti nove sfide e ha perso solo due volte
Juventus-Borussia Dortmund, cresce l'attesa: tutte le curiosità della partita di Champions© EPA

Cresce l'attesa per la sfida di Champions in programma stasera tra la Juventus di Tudor e i tedeschi del Borussia Dortmund. Il club giallonero ha perso cinque delle ultime sei trasferte (1V) contro squadre italiane in Champions League. Tra queste, la sconfitta per 2-1 contro il Bologna la scorsa stagione, unica vittoria dei rossoblù in otto partite nella prima fase a campionato.

La Juventus non ha mai perso quando ha giocato in casa la sua prima partita stagionale in Coppa dei Campioni/Champions League: 11 vittorie e tre pareggi in 14 match. Nella precedente edizione, i bianconeri avevano vinto 3-1 contro il PSV.

Il Borussia Dortmund ha vinto la sua prima gara stagionale in tre delle ultime quattro edizioni della Champions League; fa eccezione nel periodo la sfida contro il Paris SG nella stagione 2023-24 (sconfitta per 2-0).

Igor Tudor diventerà soltanto il quarto a disputare la Champions League con la Juventus sia da giocatore che da allenatore della Vecchia Signora nella competizione, dopo Ciro Ferrara, Antonio Conte e Andrea Pirlo.

Tutte le statistiche di Juventus-Borussia Dortmund

Nella scorsa stagione, il Borussia Dortmund è stato in svantaggio solo per il 13.2% del tempo totale di gioco in Champions League; soltanto l'Inter è stata sotto nel punteggio per una percentuale inferiore (6.6%).

Il Borussia Dortmund è la squadra che ha segnato più gol (cinque) in seguito a recuperi offensivi nella scorsa stagione di Champions League; in più, il BVB è anche la formazione con la percentuale realizzativa migliore dei tiri su recuperi offensivi (24% - 5/21).

Il Borussia Dortmund ha segnato 10 gol dal 75° minuto in avanti nella scorsa edizione della Champions League: più di ogni altra squadra (esclusi i tempi supplementari). Serhou Guirassy ha segnato (4) o fornito un assist (1) in cinque di quei 10 gol del BVB.

Jonathan David ha preso parte a nove gol (sette reti e due assist) in 10 presenze in Champions League nel 2024-25. 

Tra i giocatori con almeno 500 minuti, solo tre hanno registrato un rapporto minuti/gol+assist migliore del canadese (83): Raphinha (58), Serhou Guirassy (64) e Charles De Ketelaere (78).

Serhou Guirassy ha segnato 13 gol in 14 partite con il Borussia Dortmund nella Champions League 2024/25, diventando il giocatore africano con più reti in una singola stagione di Coppa dei Campioni/UCL.

