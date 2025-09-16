Marocchi si commuove in diretta tv dopo il gol di Yildiz: "Come Del Piero..."

A 30 anni dal " gol alla Del Piero " realizzato a Dortmund dall'iconico 10 della Juve, Kenan Yildiz replica la prodezza del suo idolo a Torino, facendo esplodere lo Stadium per il momentaneo 1-1 della squadra di Igor Tudor. Un destro a giro che ha illuminato gli occhi dei presenti e dello stesso Giancarlo Marocchi , ex calciatore bianconero, oggi commentatore tecnico di Sky Sport al fianco di Stefano Borghi.

Yildiz come Del Piero, Marocchi comosso: "Un gol che volevamo tutti..."

Commosso, con la voce rotta dall'emozione dopo l'esultanza di Yildiz, Giancarlo Marocchi ha commentato così la splendida rete del gioiello turco, che è valsa il temporaneo 1-1 alla Juventus: "Come Del Piero, è un gol che volevamo tutti ma un conto è volerlo e un conto è farlo...", ha sottolineato il commentatore tecnico di Sky Sport, nonché ex giocatore della Vecchia Signora.