Dove vedere Liverpool-Atletico Madrid in tv? Sky, TV8 o Prime Video, orario

Ad Anfield Road torna la magia della Champions League, con il Liverpool di Arne Slot pronto ad ospitare l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, in occasione della prima giornata della League Phase della massima competizione continentale. I Reds, reduci da un mercato faraonico, hanno scelto di fare a meno di Federico Chiesa in campo internazionale, escludendo l'ex attaccante della Juve dalla lista Uefa. Sponda Colchoneros, invece, grande curiosità per vedere all'opera Ruggeri e Raspadori, acquistati in estate dagli spagnoli.
Liverpool-Atletico Madrid, l'orario
Liverpool-Atletico Madrid andrà in scena oggi, mercoledì 17 settembre, alle ore 21 ad Anfield Road.
Dove vedere Liverpool-Atletico Madrid in diretta tv
Liverpool-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in chiaro su TV8.
Liverpool-Atletico Madrid, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su TV8, Sky Go e Now. Non è necessario un abbonamento per accedere al portale ufficiale del canale 8 del digitale terrestre, mentre dovrete inserire le vostre credenziali per effettuare il login sulle altre due applicazioni mobili, disponibili su smartphone e tablet. Potrete seguire la partita di Anfield Road in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Slot e Simeone
LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson Becker; Bradley, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké. Allenatore: Slot.
A disposizione: Mamardashvili, Woodman, Joe Gomez, Endo, Leoni, Mac Allister, Robertson, Frimpong, Isak, Ngumoha.
Indisponibili: Jones. Squalificati: -. Diffidati: -.
ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Javi Galan; Pablo Barrios, Koke; G. Simeone, Gallagher, Nico Gonzalez; Griezmann. Allenatore: Simeone.
A disposizione: Musso, Esquivel, Molina, Hancko, Pubill, Ruggeri, Taufik Seidu, Carlos Martin, Sorloth, Raspadori, Rayane.
Indisponibili: Gimenez, Almada, Alex Baena, Cardoso, Julian Alvarez. Squalificati: -. Diffidati: -.
