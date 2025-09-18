Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Manchester City-Napoli in tv? Sky o Prime Video, orario

Antonio Conte sfida Pep Guardiola nel giorno dell'esordio degli azzurri in questa edizione della Champions League: le possibili scelte di formazione

All'Etihad Stadium di Manchester il City di Pep Guardiola ospita il Napoli di Antonio Conte, in occasione della partita valida per la prima giornata della Fase Campionato della Uefa Champions League. Azzurri orfani degli infortunati Lukaku e Rrahmani, ma con un Hojlund in più. Sfida nella sfida con il norvegese Haaland.

Manchester City-Napoli, l'orario

Manchester City-Napoli andrà in scena oggi, giovedì 18 settembre, alle ore 21 all'Etihad Stadium di Manchester.

Dove vedere Manchester City-Napoli in diretta tv

Manchester City-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno.

Manchester City-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. È possibile scaricare gratuitamente le omonime applicazioni tramite App Store e Play Store, per poi sottoscrivere un abbonamento ed effettuare comodamente il login. Potrete seguire l'esordio del Napoli in Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le probabili formazioni di Guardiola e Conte

MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; Lewis, Ruben Dias, Stones, Gvardiol; Foden, Rodri, Reijnders; Bernardo Silva, Haaland, Doku. Allenatore: Guardiola.

A disposizione: Trafford, Mfuni, Aké, Khusanov, N. Gonzalez, Matheus Nunes, O'Reilly, Mukasa, Savinho.

Indisponibili: Ait-Nouri, Phillips, Kovacic, Cherki, Marmoush. Squalificati: -. Diffidati: -.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.

A disposizione: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Juan Jesus, Gilmour, Neres, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Ambrosino, Lang.

Indisponibili: Contini, Rrahmani, Lukaku. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

All'Etihad Stadium di Manchester il City di Pep Guardiola ospita il Napoli di Antonio Conte, in occasione della partita valida per la prima giornata della Fase Campionato della Uefa Champions League. Azzurri orfani degli infortunati Lukaku e Rrahmani, ma con un Hojlund in più. Sfida nella sfida con il norvegese Haaland.

Manchester City-Napoli, l'orario

Manchester City-Napoli andrà in scena oggi, giovedì 18 settembre, alle ore 21 all'Etihad Stadium di Manchester.

Dove vedere Manchester City-Napoli in diretta tv

Manchester City-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno.

Manchester City-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. È possibile scaricare gratuitamente le omonime applicazioni tramite App Store e Play Store, per poi sottoscrivere un abbonamento ed effettuare comodamente il login. Potrete seguire l'esordio del Napoli in Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Conte alla vigiliaGuardiola elogia Conte
1
Dove vedere Manchester City-Napoli in tv? Sky o Prime Video, orario
2
Le probabili formazioni di Guardiola e Conte