Dove vedere Newcastle-Barcellona in tv? Sky o Prime Video, orario

Il Barcellona di Hansi Flick fa visita al Newcastle di Howe nel giorno dell'esordio in questa nuova edizione della Champions League . Dopo la sconfitta incassata in semifinale contro l' Inter nella passata stagione, i blaugrana si ripresentano ai nastri di partenza del torneo con la consapevolezza di essere una delle squadre più forti d'Europa, pur essendo attualmente alle spalle del Real Madrid in campionato. Incerta, invece, la partenza dei Magpies in Premier League, con soli 5 punti conquistati nelle prime quattro apparizioni. Nel rush finale del mercato estivo, non è passata inosservata la partenza di Alexander Isak direzione Liverpool .

Newcastle-Barcellona, l'orario

Newcastle-Barcellona si disputerà oggi, giovedì 18 settembre, alle ore 21 al "St. James Park".

Dove vedere Newcastle-Barcellona in diretta tv

Newcastle-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Calcio e Sky Sport (canale 253).

Newcastle-Barcellona, dove vederla in streaming

La partita del "St. James Park" sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'esordio del Barça in Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.