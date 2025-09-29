Mourinho incanta tutti in sala stampa: "Chelsea? Non sono più un Blue... ma lo sarò per sempre. Domani però voglio batterli"

"Non ho mai pensato a me come un genio. Ma come provocatore sì..."

Infine, un passaggio sulla sua reputazione e sul significato delle vittorie raggiunte in carriera: "Non ho mai pensato a me come a un genio. Come provocatore forse un po', ma mai come a un diavolo. Certo, ho sempre avuto la sensazione di avere le doti naturali che poi ho sviluppato per essere un bravo allenatore, proprio come tanti grandi giocatori. Ci sono state partite che ho sentito di aver vinto io, perché prima o durante la gara ci sono momenti, decisioni e strategie che cambiano tutto. Ti fa pensare 'abbiamo vinto grazie a me', ma non mi sono mai considerato un genio. Mi sono sempre sentito parte della squadra, ho sempre pensato che i giocatori fossero più importanti di me e che fossi lì per aiutarli". E anche quando si guarda indietro, Mourinho mantiene lo stesso approccio concreto: "A casa ho una stanza dove tengo alcune repliche, medaglie e... È un museo: come dico sempre, un museo è storia, è intoccabile, ma non fa parte della mia vita quotidiana e del presente, né del mio futuro. Quello che sono oggi è quello che sono oggi, non quello che ho fatto in passato. Vengo giudicato per quello che faccio oggi. Non ho molto tempo per riflettere e non voglio. Non ne ho il tempo, né fa parte della mia mentalità. Dico sempre che possono rubarmi tutto, ma la storia che ho scritto non me la può togliere nessuno. Quando si lavora, quando si hanno ambizioni, quello che è stato fatto prima non conta".