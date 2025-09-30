Dove vedere Atalanta-Bruges in tv? Sky o Prime Video, orario

Atalanta-Bruges, l'orario

Atalanta-Bruges è in programma oggi, martedì 30 settembre, alle ore 18:45, allo stadio di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Bruges in diretta tv

Atalanta-Bruges sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky e NOW. Sarà visibile su Sky Sport Uno al canale 201, Sky Sport 4K al canale 213, per chi è in possesso di una tv 4K, e su Sky Sport al canale 253.

Atalanta-Bruges, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. È possibile scaricare gratuitamente le omonime applicazioni tramite App Store e Play Store, per poi sottoscrivere un abbonamento ed effettuare comodamente il login. Potrete seguire Atalanta-Bruges anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.