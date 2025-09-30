Dove vedere Atalanta-Bruges in tv? Sky o Prime Video, orario

Allo stadio di Bergamo l'Atalanta di Ivan Juric ospita il Bruges di Nicky Hayen nella gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta per 4-0 a Parigi contro il Psg, i neroblu dalla vittoria interna per 4-1 contro il Monaco.
Atalanta-Bruges, l'orario
Atalanta-Bruges è in programma oggi, martedì 30 settembre, alle ore 18:45, allo stadio di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Bruges in diretta tv
Atalanta-Bruges sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky e NOW. Sarà visibile su Sky Sport Uno al canale 201, Sky Sport 4K al canale 213, per chi è in possesso di una tv 4K, e su Sky Sport al canale 253.
Atalanta-Bruges, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. È possibile scaricare gratuitamente le omonime applicazioni tramite App Store e Play Store, per poi sottoscrivere un abbonamento ed effettuare comodamente il login. Potrete seguire Atalanta-Bruges anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Juric e Hayen
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Musah, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. A disposizione: Rossi, Sportiello, Obric, Bernasconi, Pasalic, Ederson, Brescianini, Lookman, Maldini. Allenatore: Juric.
Indisponibili: De Ketelaere, Hien, Zalewski, Scalvini, Scamacca, Kolasinac, Bakker (fuori lista Uefa).
Squalificati: -.
Diffidati: -.
BRUGES (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Meijer; Stankovic, Vanaken; Carlos Forbs, Sandra, Tzolis; Tresoldi. A disposizione: Van den Heuvel, De Corte, Romero, Osuji, Siquet, Reis, Vetlesen, Audoor, Seys, Vermant, Nilsson, Diakhon, Campbell. Allenatore: Hayen.
Indisponibili: Mignolet, Onyedika, Spileers.
Squalificati: -.
Diffidati: -.
