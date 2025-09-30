Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Champions League: ecco gli arbitri di Napoli-Sporting Lisbona e Villarreal-Juve

Le designazioni arbitrali della seconda giornata della fase a girone unico per gli azzurri di Conte e i bianconeri di Tudor
1 min

Seconda giornata della fase a girone unico di Champions League, con Napoli Juve in campo domani (mercoledì 1 ottobre). Gli azzurri di Conte ospitano lo Sporting Lisbona al Maradona, a caccia di riscatto dopo il ko all'esordio contro il Manchester City, mentre i bianconeri di Tudor giocheranno all'Estadio de La Ceramica contro il Villarreal dopo lo spettacolare pareggio contro il Borussia Dortmund. Queste le designazioni arbitrali delle due sfide.

Napoli-Sporting Lisbona, l'arbitro della sfida

Ad arbitrare il match di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona sarà l'olandese Danny Makkelie. Assistenti i connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries, quarto uomo Allard Lindhout, al Var il polacco Tomasz Kwiatkowski, AVar l'inglese Michael Salisbury.

Villarreal-Juve, l'arbitro della sfida

Il romeno Istvan Kovacs dirigerà invece Villarreal-Juventus. Nel team arbitrale designato dall'Uefa gli assistenti sono Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, quarto ufficiale Szabolcs Kovacs; al var Catalin Popa, avar il tedesco Christian Dingert.

