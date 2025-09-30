I parigini hanno provato a recuperarli fino all'ultimo, ma non c'è stato nulla da fare: Kvaratskhelia e Dembelé salteranno la partita contro il Barcellona. Luis Enrique non li ha convocati per la prossima sfida di Champions League in Spagna. Oltre ai due riferimenti del reparto offensivo, l'allenatore dovrà fare a meno anche di Marquinhos e Doué.