Psg, guai per Luis Enrique: Kvaratskhelia, Dembelé e altre due stelle saltano il Barcellona

Quattro assenze importanti per l'allenatore spagnolo in vista della prossima partita di Champions League in trasferta
Psg, guai per Luis Enrique: Kvaratskhelia, Dembelé e altre due stelle saltano il Barcellona© Getty Images
1 min

I parigini hanno provato a recuperarli fino all'ultimo, ma non c'è stato nulla da fare: Kvaratskhelia e Dembelé salteranno la partita contro il Barcellona. Luis Enrique non li ha convocati per la prossima sfida di Champions League in Spagna. Oltre ai due riferimenti del reparto offensivo, l'allenatore dovrà fare a meno anche di Marquinhos e Doué.

Psg senza Kvaratskhelia e Dembelé contro il Barcellona

Il difensore brasiliano rientrerà a metà ottobre per una contusione muscolare rimediata dopo la partita di campionato persa contro il Marsiglia di De Zerbi. Stessi tempi di rientro per Ousmane Dembelé, che però è fuori dallo scorso 30 agosto, quando uscì dolorante durante la partita contro il Tolosa. Nella stessa partita, poco prima, si fece male anche Doué: per lui un problema al polpaccio, ma dovrebbe rientrare la prossima settimana. Infine Kvicha Kvaratskhelia, l'ultimo a infortunarsi in ordine cronologico: l'ex Napoli non recupera dopo il fastidio accusato nella sfida di sabato scorso contro l'Auxerre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

