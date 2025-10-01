Mourinho, che stoccata a Di Canio in diretta: "Sarà contento che ho perso..."

ROMA - José Mourinho non perde mai l’occasione per sorprendere. Dopo la sconfitta del suo Benfica sul campo del Chelsea, lo “Special One” si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita, ma l’attenzione si è presto spostata su un siparietto che ha fatto sorridere lo studio. Dopo alcune domande dell’inviata da Stamford Bridge, Mourinho ha salutato gli opinionisti presenti in collegamento: Goran Pandev, Alessandro Costacurta e Fabio Capello. Quando la giornalista ha citato anche Paolo Di Canio, l’ex allenatore della Roma si è fermato e, con il suo solito tono ironico, ha lanciato una stoccata: “Saluto tutti i presenti… Paolo Di Canio sarà contento che ho perso, ma lo saluto lo stesso”.
Mourinho e Di Canio: cosa è successo
Una battuta che non è passata inosservata. Tra Mourinho e Di Canio, infatti, non corre buon sangue da tempo. L’ex capitano della Lazio, oggi opinionista di Sky, aveva più volte criticato il tecnico portoghese sia durante la sua esperienza alla Roma sia dopo l’esonero voluto dal club giallorosso. Di Canio ha spento tutto con una risata, poi le domande sono andate avanti e tutto si è concluso.