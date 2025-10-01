Mourinho, che stoccata a Di Canio in diretta: "Sarà contento che ho perso..."

ROMA - José Mourinho non perde mai l’occasione per sorprendere. Dopo la sconfitta del suo Benfica sul campo del Chelsea, lo “Special One” si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita, ma l’attenzione si è presto spostata su un siparietto che ha fatto sorridere lo studio. Dopo alcune domande dell’inviata da Stamford Bridge, Mourinho ha salutato gli opinionisti presenti in collegamento: Goran Pandev, Alessandro Costacurta e Fabio Capello. Quando la giornalista ha citato anche Paolo Di Canio, l’ex allenatore della Roma si è fermato e, con il suo solito tono ironico, ha lanciato una stoccata: “Saluto tutti i presenti… Paolo Di Canio sarà contento che ho perso, ma lo saluto lo stesso”.