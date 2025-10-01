Dove vedere Napoli-Sporting in tv? Sky o Prime Video, orario

Napoli-Sporting, l'orario

Napoli-Sporting è in programma oggi, mercoledì 1 ottobre, alle ore 21, allo stadio Maradona di Napoli.

Dove vedere Napoli-Sporting in diretta tv

Napoli-Sporting sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky e NOW. Sarà visibile su Sky Sport Uno al canale 201, Sky Sport 4K al canale 213, per chi è in possesso di una tv 4K, e su Sky Sport al canale 253.

Napoli-Sporting, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. È possibile scaricare gratuitamente le omonime applicazioni tramite App Store e Play Store, per poi sottoscrivere un abbonamento ed effettuare comodamente il login. Potrete seguire il match anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.