Dove vedere Napoli-Sporting in tv? Sky o Prime Video, orario

Al Maradona il Napoli di Antonio Conte ospita lo Sporting CP nella gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League. I partenopei sono reduci dalla sconfitta per 2-0 n Inghilterra contro il Manchester City, i portoghesi dalla vittoria interna contro il Kairat Almaty.
Napoli-Sporting, l'orario
Napoli-Sporting è in programma oggi, mercoledì 1 ottobre, alle ore 21, allo stadio Maradona di Napoli.
Dove vedere Napoli-Sporting in diretta tv
Napoli-Sporting sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky e NOW. Sarà visibile su Sky Sport Uno al canale 201, Sky Sport 4K al canale 213, per chi è in possesso di una tv 4K, e su Sky Sport al canale 253.
Napoli-Sporting, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. È possibile scaricare gratuitamente le omonime applicazioni tramite App Store e Play Store, per poi sottoscrivere un abbonamento ed effettuare comodamente il login. Potrete seguire il match anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Conte e Borges
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.
A disposizione: 1 Meret, 25 Ferrante, 6 Gilmour, 7 Neres, 17 Olivera, 20 Elmas, 26 Vergara, 27 Lucca, 69 Ambrosino, 70 Lang.
Indisponibili: Buongiorno, Contini, Lukaku, Marianucci (fuori lista), Mazzocchi (fuori lista), Rrahmani.
Squalificati: Di Lorenzo. Diffidati: -
SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva, Vagiannidis, Debast, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Quenda, Trincao, Pote, Suarez. Allenatore: Borges
A disposizione: 12 Joao Virginia, 14 Kochorashvili, 10 Catamo, 22 Fresneda, 26 Diomande, 27 Alisson Santos, 52 Simões, 72 Quaresma, 89 Ionnadis, 91 Mangas.
Indisponibili: Bragança, Nuno Santos.
Squalificati: - Diffidati: -
Al Maradona il Napoli di Antonio Conte ospita lo Sporting CP nella gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League. I partenopei sono reduci dalla sconfitta per 2-0 n Inghilterra contro il Manchester City, i portoghesi dalla vittoria interna contro il Kairat Almaty.
Napoli-Sporting, l'orario
Napoli-Sporting è in programma oggi, mercoledì 1 ottobre, alle ore 21, allo stadio Maradona di Napoli.
Dove vedere Napoli-Sporting in diretta tv
Napoli-Sporting sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky e NOW. Sarà visibile su Sky Sport Uno al canale 201, Sky Sport 4K al canale 213, per chi è in possesso di una tv 4K, e su Sky Sport al canale 253.
Napoli-Sporting, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. È possibile scaricare gratuitamente le omonime applicazioni tramite App Store e Play Store, per poi sottoscrivere un abbonamento ed effettuare comodamente il login. Potrete seguire il match anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.