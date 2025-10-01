Dove vedere Villarreal-Juventus in tv? Sky o Prime Video, orario

All'Estadio de la Cercamica il Villarreal ospita la Juventus di Igor Tudor nella gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League. Gli spagnoli sono reduci dalla sconfitta contro il Tottenham, i bianconeri dal pareggio casalingo contro il Borussia Dortmund.
Villarreal-Juventus, l'orario
Villarreal-Juventus andrà in scena oggi, mercoledì 1° ottobre, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.
Dove vedere Villarreal-Juventus in diretta tv
Villarreal-Juventus sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. L'app di Prime Video è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Villarreal-Juventus, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione è disponibile su App Store e Play Store ed è accessibile tramite un semplice login. I primi 30 giorni sono gratis, poi Amazon Prime si rinnova automaticamente a €49,90 all'anno o a €4,99 al mese. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Marcelino e Tudor
VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Santi, Moleiro; Pépé, Mikautadze. Allenatore: Marcelino.
A disposizione: 25 Arnau Tenas, 13 Diego Conde, 27 Valou, 24 Pedraza, 3 Altimira, 16 Partey, 10 Parejo, 6 Solomon, 11 Ilias Akhomach, 21 Oluwasei.
Indisponibili: Kambwala, Foyth, Pau Navarro, Ayoze, Gerard Moreno.
Squalificati: - Diffidati: -
JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Cabal; Joao Mario, McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; David, Yildiz. Allenatore: Tudor
A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 6 Kelly, 17 Adzic, 11 Zhegrova, 7 Conceiçao, 9 Vlahovic, 18 Kostic, 20 Openda.
Indisponibili: K. Thuram, Bremer, Miretti, Milik.
Squalificati: - Diffidati: -
