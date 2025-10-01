Dove vedere Villarreal-Juventus in tv? Sky o Prime Video, orario

Villarreal-Juventus, l'orario

Villarreal-Juventus andrà in scena oggi, mercoledì 1° ottobre, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Villarreal-Juventus in diretta tv

Villarreal-Juventus sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. L'app di Prime Video è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Villarreal-Juventus, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione è disponibile su App Store e Play Store ed è accessibile tramite un semplice login. I primi 30 giorni sono gratis, poi Amazon Prime si rinnova automaticamente a €49,90 all'anno o a €4,99 al mese. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.