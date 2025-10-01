Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Barcellona-PSG in tv? Sky o Prime Video, orario

Tutto sulla gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League: le possibili scelte di formazione di Flick e Luis Enrique

Il Barcellona di Flick ospita il Paris Saint-Germain di Luis Enrique nella gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League. I catalani sono reduci dalla vittoria esterna sul Newcastle, i francesi dal netto 4-0 sull'Atalanta a Parigi.

Barcellona-PSG, l'orario

Barcellona-PSG è in programma oggi, mercoledì 1 ottobre, alle ore 21, allo stadio Olimpico Lluis Companys di Barcellona.

Dove vedere Barcellona-PSG in diretta tv

Barcellona-PSG sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky e NOW. Sarà visibile su Sky Sport Uno al canale 201, Sky Sport 4K al canale 213, per chi è in possesso di una tv 4K, e su Sky Sport al canale 253.

Barcellona-PSG, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. È possibile scaricare gratuitamente le omonime applicazioni tramite App Store e Play Store, per poi sottoscrivere un abbonamento ed effettuare comodamente il login. Potrete seguire il match anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Flick e Luis Enrique

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsì, Martin; de Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Rashfor; Lewandowski. Allenatore: Flick.

A disposizione: 31 Kochen, 33 Aller, 4 Araujo, 15 Christensen, 26 Jofre, 17 Marc Casadò, 22 Bernal, 27 Dro, 7 Ferran Torres, 28 Bardghji, 29 Toni Fernandez.

Indisponibili: Joan Garcia, Ter Stegen, Balde, Gavi, Fermin Lopez, Raphinha, Cuenca.

Squalificati: - Diffidati: -

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Mbaye, Ramos, Barcola. Allenatore: Luis Enrique

A disposizione: 39 Safonov, 89 Renato Marin, 4 Beraldo, 21 Lucas Hernandez, 24 Mayulu, 33 Zaïre-Emery, 19 Lee Kang-In, 41 Jangeal, 47 NDjantou.

Indisponibili: Marquinhos, Kvaratskhelia, Dembelé, Doué.

Squalificati: - Diffidati: -

 

 

 

 

