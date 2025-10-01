Champions League, Napoli-Sporting Lisbona 2-1: una doppietta di Hojlund stende i portoghesi

Tre cambi rispetto a Milano

Conte ne cambia tre giocatori rispetto alla sconfitta con il Milan. In porta Milinkovic-Savic prende il posto di Meret e nell’emergenza difensiva l’allenatore sceglie Spinazzola (a destra), Beukema e Juan Jesus al centro e Gutierrez a sinistra. Centrocampo con i Fab 4 più Politano e in attacco di nuovo Hojlund. Rui Borges invece sorprende con la scelta del centravanti: Ionnaidis e non Luis Suarez davanti al trio Quenda, Trincão e Catamo.

Kevin per Rasmus

Si comincia a ritmo lento, al Maradona. Il Napoli tiene la palla, ma non punge. Hojlund lotta con Quaresma e non trova spazi, la sfida è a centrocampo, dove lo Sporting regge e prova a ripartire, trovando un Napoli attento su tutti i versanti. È una sfida di nervi, di colpi dati e non risparmiati, ma mancano le giocate di qualità. Hojlund non arriva su un bel cross di Spinazzola (15’), Anguissa ci prova, ma tira alto (22’), lo stesso fa Joao Simoes, al primo tiro in porta della partita (27’), facile per Milinkovic-Savic. La prima conclusione del Napoli verso lo specchio, però, si trasforma in gol. Una rete nata con pazienza, in contropiede, dopo che Anguissa e De Bruyne, avevano ringhiato al limite dell’area azzurra per recuperare un pallone che poi il belga ha trasformato in oro, dopo una corsa di trenta metri, saltando due avversari e lanciando in porta Hojlund a tu per tu con Rui Silva: palla sotto le gambe e 1-0 al 36’, con tanto di esplosione di gioia di un Maradona che poco dopo ha soltanto pregustato il raddoppio, sventato da un grande intervento del portoghese su sinistro a giro di Politano.

Kevin per Rasmus: x2

Vantaggio meritato, ma non difeso, perché è bastata un’ingenuità di Politano (sgambetto su Araujo in anticipo) per regalare un rigore allo Sporting, realizzato dal subentrato Suarez (62’). S’è rimesso sotto, il Napoli. A testa bassa. Conte hai ridisegnato la squadra, inserendo Lang e Neres e togliendo McTominay e Politano. De Bruyne ci ha provato da fuori area (tiro respinto), poi s’è inventato un altro assist e sempre per Hojlund: cross a rientrare di destro (dalla sinistra) e colpo di testa del danese per il 2-1 a undici minuti dalla fine. Un’altra perla del belga, uscito poco dopo tra gli applausi e con l’ovazione del Maradona al momento della sostituzione con Gilmour. Conte ha dato spazio anche a Lucca, ma gli ultimi minuti sono stati di sofferenza e nel recupero lo Sporting è andato vicinissimo al pari con un colpo di testa di Hjulmand salvato miracolosamente da Milinkovic-Savic, abbracciato al fischio finale dai suoi compagni. Per il Napoli primi tre punti in cassa: con due assist di De Bruyne e due gol di Hojlund. Una notte praticamente perfetta.