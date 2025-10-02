BARCELLONA (SPAGNA) - Altissima tensione allo Stadio Olimpico di Montjuic dopo Barcellona-Psg. I parigini campioni d'Europa si sono imposti nel finale di gara con la decisiva rete di Ramos ma a tenere banco, nelle ultime ore, sono state proprio le dichiarazioni a caldo dell'attaccante portoghese che ha risposto a tono alle provocazioni social di Lamine Yamal. Il talento blaugrana classe 2007, pochi giorni fa, aveva infatti pubblicato sui propri canali ufficiali un post provocatorio che lo ritraeva seduto, con indosso la maglia della Spagna e la promessa di "colpire forte" la squadra di Luis Enrique. Il messaggio è stato poi rimosso al termine della partita ma non è passato inosservato ai parigini, così come le dichiarazioni di Pedri: "Il Psg ha dimostrato nella scorsa stagione il suo valore ma noi ci riteniamo migliori".
Ramos zittisce Yamal: "Se sei il migliore, lo dimostri in campo"
Al fischio finale l'attaccante portoghese, giustiziere dei Blaugrana, si è espresso così sul post social di Yamal: "Siamo campioni d’Europa, non posso dire altro. Se sei il migliore, lo dimostri in campo, non a parole". Più 'diplomatico' Vitinha che ha provato a gettare acqua sul fuoco, ponendo l'accento sulla prestazione del Psg: "Succede spesso che ci siano dichiarazioni prima delle partite. Noi non ci pensiamo, vogliamo solo giocare. Abbiamo vinto e siamo contenti. È incredibile, sono orgoglioso di questo gruppo. Anche senza cinque titolari, con i giovani e chi gioca meno spesso, siamo riusciti a ribaltare la partita contro una delle migliori squadre d’Europa. Questa è una grande dichiarazione della nostra squadra".