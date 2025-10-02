BARCELLONA (SPAGNA) - Altissima tensione allo Stadio Olimpico di Montjuic dopo Barcellona-Psg . I parigini campioni d'Europa si sono imposti nel finale di gara con la decisiva rete di Ramos ma a tenere banco, nelle ultime ore, sono state proprio le dichiarazioni a caldo dell'attaccante portoghese che ha risposto a tono alle provocazioni social di Lamine Yamal . Il talento blaugrana classe 2007, pochi giorni fa, aveva infatti pubblicato sui propri canali ufficiali un post provocatorio che lo ritraeva seduto, con indosso la maglia della Spagna e la promessa di " colpire forte " la squadra di Luis Enrique . Il messaggio è stato poi rimosso al termine della partita ma non è passato inosservato ai parigini, così come le dichiarazioni di Pedri : "Il Psg ha dimostrato nella scorsa stagione il suo valore ma noi ci riteniamo migliori".

Ramos zittisce Yamal: "Se sei il migliore, lo dimostri in campo"

Al fischio finale l'attaccante portoghese, giustiziere dei Blaugrana, si è espresso così sul post social di Yamal: "Siamo campioni d’Europa, non posso dire altro. Se sei il migliore, lo dimostri in campo, non a parole". Più 'diplomatico' Vitinha che ha provato a gettare acqua sul fuoco, ponendo l'accento sulla prestazione del Psg: "Succede spesso che ci siano dichiarazioni prima delle partite. Noi non ci pensiamo, vogliamo solo giocare. Abbiamo vinto e siamo contenti. È incredibile, sono orgoglioso di questo gruppo. Anche senza cinque titolari, con i giovani e chi gioca meno spesso, siamo riusciti a ribaltare la partita contro una delle migliori squadre d’Europa. Questa è una grande dichiarazione della nostra squadra".