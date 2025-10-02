Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Ramos zittisce Yamal: "Se sei il migliore, devi dimostrarlo in campo..."

I campioni d'Europa espugnano Barcellona in Champions League: durissimo il commento del portoghese che 'bacchetta' l'asso spagnolo. Anche Vitinha non ci sta: cosa è successo
2 min

BARCELLONA (SPAGNA) - Altissima tensione allo Stadio Olimpico di Montjuic dopo Barcellona-Psg. I parigini campioni d'Europa si sono imposti nel finale di gara con la decisiva rete di Ramos ma a tenere banco, nelle ultime ore, sono state proprio le dichiarazioni a caldo dell'attaccante portoghese che ha risposto a tono alle provocazioni social di Lamine Yamal. Il talento blaugrana classe 2007, pochi giorni fa, aveva infatti pubblicato sui propri canali ufficiali un post provocatorio che lo ritraeva seduto, con indosso la maglia della Spagna e la promessa di "colpire forte" la squadra di Luis Enrique. Il messaggio è stato poi rimosso al termine della partita ma non è passato inosservato ai parigini, così come le dichiarazioni di Pedri: "Il Psg ha dimostrato nella scorsa stagione il suo valore ma noi ci riteniamo migliori".

Ramos zittisce Yamal: "Se sei il migliore, lo dimostri in campo"

Al fischio finale l'attaccante portoghese, giustiziere dei Blaugrana, si è espresso così sul post social di Yamal: "Siamo campioni d’Europa, non posso dire altro. Se sei il migliore, lo dimostri in campo, non a parole". Più 'diplomatico' Vitinha che ha provato a gettare acqua sul fuoco, ponendo l'accento sulla prestazione del Psg: "Succede spesso che ci siano dichiarazioni prima delle partite. Noi non ci pensiamo, vogliamo solo giocare. Abbiamo vinto e siamo contenti. È incredibile, sono orgoglioso di questo gruppo. Anche senza cinque titolari, con i giovani e chi gioca meno spesso, siamo riusciti a ribaltare la partita contro una delle migliori squadre d’Europa. Questa è una grande dichiarazione della nostra squadra".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Barcellona, Flick accetta il koPsg, colpo al 90' a Barcellona