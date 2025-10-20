Corriere dello Sport.it
lunedì 20 ottobre 2025
Il consiglio di Bosz a Conte: "Ecco come devi utilizzare Lang". Poi scherza su Beukema

Le dichiarazioni del tecnico del Psv Eindhoven, scatenato in conferenza stampa, alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli
TagsBoszChampions LeaguePsv-Napoli

EINDHOVEN (PAESI BASSI) - Peter Bosz scatenato in conferenza stampa. L'allenatore del Psv Eindhoven, che domani (martedì 21 ottobre, ore 21) sfiderà il Napoli campione d'Italia nella terza giornata della fase a campionato di Champions League, ha presentato il match con gli azzurri. A tenere banco, nelle ultime ore, le divertenti dichiarazioni del tecnico, in particolare sul grande ex del match in programma al 'Philips Stadion', Noa Lang: "Se non lo conosci, hai un'immagine un po' stereotipata di lui, visto che ha tanti tatuaggi ed è un rapper. Ma io lo conosco ed è molto gentile, socievole e coinvolto con i compagni di squadra. Non sarà un capitano, ma nelle ultime due stagioni è stato comunque un leader del Psv. Mi aspettavo che Lang giocasse di più, ma per uno straniero è sempre difficile adattarsi a un nuovo campionato. Ho parlato con lui, sì, ma non prima di questa gara. Negli scorsi giorni mi ha detto che si sta allenando moltissimo. È molto tecnico e sicuramente troverà spazio". 

Il consiglio di Bosz a Conte: "Ecco come devi utilizzare Lang"

"Perché Lang non gioca a Napoli? Non devo dare suggerimenti a Conte, che è un allenatore fantastico. Come ho detto in precedenza, i nuovi giocatori hanno bisogno di un po' di tempo per adattarsi", spiega Bosz che poi dà un consiglio a Conte: "Noa non è un giocatore molto difensivo anche se il Napoli lo ha preso come attaccante. È ovvio che debba comunque partecipare anche alle situazioni difensive, ma deve essere utilizzato nel suo ruolo naturale, cioè l'attaccante", sottolinea l'ex allenatore, tra le altre, di Lione e Borussia Dortmund.

La battuta di Bosz su Beukema: "Ha rubato il posto a mio figlio!"

Il tecnico dei campioni d'Olanda dice la sua anche su Sam Beukema, svelando un simpatico retroscena: "Se lo conosco? Certo, ha rubato il posto da titolare a mio figlio ai Go Ahead Eagles! (ride, ndr). Dopo è andato all'AZ e poi al Bologna. È un grandissimo giocatore e merita una piazza importantissima come Napoli".

