Il consiglio di Bosz a Conte: "Ecco come devi utilizzare Lang". Poi scherza su Beukema
EINDHOVEN (PAESI BASSI) - Peter Bosz scatenato in conferenza stampa. L'allenatore del Psv Eindhoven, che domani (martedì 21 ottobre, ore 21) sfiderà il Napoli campione d'Italia nella terza giornata della fase a campionato di Champions League, ha presentato il match con gli azzurri. A tenere banco, nelle ultime ore, le divertenti dichiarazioni del tecnico, in particolare sul grande ex del match in programma al 'Philips Stadion', Noa Lang: "Se non lo conosci, hai un'immagine un po' stereotipata di lui, visto che ha tanti tatuaggi ed è un rapper. Ma io lo conosco ed è molto gentile, socievole e coinvolto con i compagni di squadra. Non sarà un capitano, ma nelle ultime due stagioni è stato comunque un leader del Psv. Mi aspettavo che Lang giocasse di più, ma per uno straniero è sempre difficile adattarsi a un nuovo campionato. Ho parlato con lui, sì, ma non prima di questa gara. Negli scorsi giorni mi ha detto che si sta allenando moltissimo. È molto tecnico e sicuramente troverà spazio".
Il consiglio di Bosz a Conte: "Ecco come devi utilizzare Lang"
"Perché Lang non gioca a Napoli? Non devo dare suggerimenti a Conte, che è un allenatore fantastico. Come ho detto in precedenza, i nuovi giocatori hanno bisogno di un po' di tempo per adattarsi", spiega Bosz che poi dà un consiglio a Conte: "Noa non è un giocatore molto difensivo anche se il Napoli lo ha preso come attaccante. È ovvio che debba comunque partecipare anche alle situazioni difensive, ma deve essere utilizzato nel suo ruolo naturale, cioè l'attaccante", sottolinea l'ex allenatore, tra le altre, di Lione e Borussia Dortmund.
La battuta di Bosz su Beukema: "Ha rubato il posto a mio figlio!"
Il tecnico dei campioni d'Olanda dice la sua anche su Sam Beukema, svelando un simpatico retroscena: "Se lo conosco? Certo, ha rubato il posto da titolare a mio figlio ai Go Ahead Eagles! (ride, ndr). Dopo è andato all'AZ e poi al Bologna. È un grandissimo giocatore e merita una piazza importantissima come Napoli".
