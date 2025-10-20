Il consiglio di Bosz a Conte: "Ecco come devi utilizzare Lang". Poi scherza su Beukema

EINDHOVEN (PAESI BASSI) - Peter Bosz scatenato in conferenza stampa. L'allenatore del Psv Eindhoven, che domani (martedì 21 ottobre, ore 21) sfiderà il Napoli campione d'Italia nella terza giornata della fase a campionato di Champions League, ha presentato il match con gli azzurri. A tenere banco, nelle ultime ore, le divertenti dichiarazioni del tecnico, in particolare sul grande ex del match in programma al 'Philips Stadion', Noa Lang: "Se non lo conosci, hai un'immagine un po' stereotipata di lui, visto che ha tanti tatuaggi ed è un rapper. Ma io lo conosco ed è molto gentile, socievole e coinvolto con i compagni di squadra. Non sarà un capitano, ma nelle ultime due stagioni è stato comunque un leader del Psv. Mi aspettavo che Lang giocasse di più, ma per uno straniero è sempre difficile adattarsi a un nuovo campionato. Ho parlato con lui, sì, ma non prima di questa gara. Negli scorsi giorni mi ha detto che si sta allenando moltissimo. È molto tecnico e sicuramente troverà spazio".