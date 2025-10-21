Corriere dello Sport.it
martedì 21 ottobre 2025
La classifica di Champions League aggiornata dopo le partite di Napoli e Inter: cosa cambia

Dopo gli incontri del martedì per il terzo turno della fase campionato, restano a punteggio pieno Psg, Arsenal e nerazzurri. La squadra di Conte è ventesima
2 min
TagsChampions LeaguenapoliInter

Si sono conclusi i match del martedì di Champions League, validi per il terzo turno della fase campionato e in vetta alla classifica restano a punteggio pieno l'Inter, il Psg e l'Arsenal. In attesa di Real Madrid, Bayern e Qarabag, impegnate nel turno di mercoledì, e momentaneamente raggiunte dal Newcastle, salgono al secondo posto Manchester City e Borussia Dortmund, ora a quota 7. Ancora a 0 il Benfica di Mourinho.

Champions League, tutti i risultati

La situazione di Inter, Napoli, Juve e Atalanta

Come detto, la netta vittoria in casa dell'Union, consente all'Inter di tenere il ritmo di Psg e Arsenal, per restare al primo posto, con tre successi su tre. Tre come i punti del Napoli, che resta al ventesimo posto, attualmente in compagnia dell'Atalanta e avanti di una lunghezza rispetto alla Juve. Orobici e bianconeri, però, devono ancora giocare le rispettive gare, in casa con lo Slavia Praga per la squadra di Gasperini, al Bernabeu contro il grande Real Madrid per quella di Tudor.

Champions League, la classifica

