La classifica di Champions League aggiornata dopo le partite di Napoli e Inter: cosa cambia

Si sono conclusi i match del martedì di Champions League, validi per il terzo turno della fase campionato e in vetta alla classifica restano a punteggio pieno l'Inter, il Psg e l'Arsenal. In attesa di Real Madrid, Bayern e Qarabag, impegnate nel turno di mercoledì, e momentaneamente raggiunte dal Newcastle, salgono al secondo posto Manchester City e Borussia Dortmund, ora a quota 7. Ancora a 0 il Benfica di Mourinho.