Psv Eindhoven-Napoli, top e flop di McTominay e compagni
EINDHOVEN (Olanda) - Un ko senza storia: la disfatta di Eindhoven contro il PSV si chiude con un 6-2 e con la quarta sconfitta consecutiva in trasferta. Nella squadra di Conte si salva solo McTominay, autore di una doppietta, tutti gli altri sono ampiamente sotto la sufficienza. I migliori e i peggiori del Napoli.
I peggiori
Milinkovic-Savic
Fa una gran parata su Man a inizio partita, poi si scioglie insieme alla squadra e non compie neanche una parata per limitare i danni.
Di Lorenzo
Serata da incubo anche per il capitano: Man gli sfugge in area e poi si fa sorprendere da Driouech per il 6-2. È tra quelli che avverte più di tutto il peso della debacle.
Beukema
Il ritorno in Olanda è totalmente da dimenticare: soffre in ogni situazione di gioco e da un suo errore nasce il 2-1 del Psv.
Buongiorno
Ritrova la titolarità dopo l’infortunio, ma anche a lui non gliene gira bene una. L’autogol è goffo, poi si fa bruciare da Mario Junior in occasione del 3-1.
Gilmour
Regia non ispirata, tantissimi errori e male anche in fase di copertura. Il sostituto di Lobotka non offre una prestazione all'altezza.
I migliori
Spinazzola
Sfiora il gol a giro con il destro e poi serve l’assist per l’1-0 di McTominay, ma la sua energia, come quella di tutti i suoi compagni, dura appena un tempo.
McTominay
Torna in campo dopo aver saltato la trasferta di Torino per un taglio alla caviglia e segna i suoi primi gol europei con il Napoli: una doppietta che rappresenta l’unica luce nel buio totale.
Politano
Generoso come sempre, ma non basta. Poca qualità in fase offensiva e anche lui distratto in copertura.
