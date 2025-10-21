Psv Eindhoven-Napoli, top e flop di McTominay e compagni

EINDHOVEN (Olanda) - Un ko senza storia: la disfatta di Eindhoven contro il PSV si chiude con un 6-2 e con la quarta sconfitta consecutiva in trasferta. Nella squadra di Conte si salva solo McTominay, autore di una doppietta, tutti gli altri sono ampiamente sotto la sufficienza. I migliori e i peggiori del Napoli.