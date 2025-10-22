Kvaratskhelia show, gol con un colpo da biliardo: Leverkusen-Psg 2-7, gli highlights

Kvaratskhelia show alla "BayArena" di Leverkusen , dove il Psg di Luis Enrique ha letteralmente travolto i padroni di casa del Bayer , rifilando un roboante 7-2 ai tedeschi . L'ex attaccante del Napoli protagonista di un'altra super prestazione in Champions League , arricchita dalla conclusione chirurgica che ha punito il portiere avversario, sfruttando anche una clamorosa carambola prima di finire in fondo al sacco. Palo, palo e... gol! Destro secco che lascia di sasso l'incolpevole Flekken.

Psg, Kvaratskhelia da urlo contro il Bayer Leverkusen

Partita a senso unico a Leverkusen, ma non dalle prime battute. Il vantaggio del Psg in apertura, firmato Pacho, lasciava presagire ad una gara in discesa per i francesi, raggiunti dal rigore di Garcia al minuto 38, dopo un penalty sbagliato da Grimaldo e il rosso a Zabarnyi. Sul 10 contro 10, però, è venuta ugualmente fuori la qualità dei campioni d'Europa, con la doppietta di Doué intervallata dal colpo da biliardo di Khvicha Kvaratskhelia, che ha fatto esplodere il settore ospiti della "BayArena". Nella ripresa, a chiudere la pratica sono stati Nuno Mendes, il Pallone d'Oro Dembelé e Vitinha. Inutile ai fini del risultato la seconda marcatura del solito Garcia per i tedeschi.